FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * VIDEOSORVEGLIANZA: « INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MICROFONI, GIÀ A MAGGIO AVEVAMO CRITICATO DURAMENTE L’AMMINISTRAZIONE »

17.23 - lunedì 9 ottobre 2023

Risale ad inizio maggio il duro comunicato stampa del Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia, relativamente alla sperimentazione dell’intelligenza artificiale per la videosorveglianza nella nostra città. Da sempre ci siamo battuti e sempre ci batteremo per un controllo del territorio capillare ed efficace che preveda l’utilizzo di telecamere tecnologicamente avanzate e costantemente controllate da un operatore, ma non accetteremo mai dei sistemi di videosorveglianza in stile cinese, dove siano degli algoritmi a giudicare azioni e dialoghi tra i cittadini.

Come abbiamo ribadito in aula al Sindaco, c’è una linea sottile che non va oltrepassata perché divide il giusto controllo del territorio dal controllo totale dei cittadini e delle loro azioni. Non possiamo nemmeno accettare eventuali strumentalizzazioni di questo argomento da parte di chi guida la città nella campagna elettorale in corso, perchè data l’importanza di una videosorveglianza mirata, efficace nonché tradizionale (sotto il controllo di un operatore) del territorio, riteniamo che questo debba essere un tema trasversalmente fondamentale per tutti i partiti.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.