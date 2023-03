CONSIGLIO REGIONALE TN-AA / SÜDTIROL * VISITE ISTITUZIONALI: « IL SALUTO DI COMMIATO DEL VICEPRESIDENTE PACCHER AL VICEQUESTORE VICARIO LUIGI DI RUSCIO »

14.49 - lunedì 13 marzo 2023

Visita di commiato in Consiglio regionale del vice questore vicario Luigi Di Ruscio. L’alto esponente dell’Amministrazione è stato ricevuto negli uffici di piazza Dante dal vicepresidente Roberto Paccher. Un incontro molto cordiale durante il quale Di Ruscio ha detto di aver lavorato in modo molto proficuo con le istituzioni trentine nei quasi tre anni in cui ha prestato servizio in provincia.

Il vicepresidente Paccher, da parte sua, nel confermare gli ottimi rapporti avuti con Di Ruscio ne ha sottolineato le capacità: “Il vice questore aveva già svolto il proprio servizio in altre zone di confine e a Trento ha svolto molto bene il proprio incarico, conoscendone le caratteristiche. Io mi auguro che possa fare ritorno qui da noi, magari con altri incarichi” ha osservato il vicepresidente. Di Ruscio sarà presto promosso dirigente superiore, un grado che gli apre la possibilità di fare anche il questore.