COMUNE DI TRENTO * FIERA SAN GIUSEPPE: « DA SABATO 18 MARZO LA MOSTRA DELL’AGRICOLTURA IN VIA BRIAMASCO, DOMENICA 550 LE BANCARELLE IN CENTRO / 75 AGENTI IN SERVIZIO »

13.36 - lunedì 13 marzo 2023

Torna la Fiera di San Giuseppe, domenica 550 bancarelle in centro. Da sabato la Mostra dell’Agricoltura in via Briamasco: tanti animali, ma non i polli banditi dall’Apss in via prudenziale in seguito ai casi di influenza aviaria. In servizio 75 agenti per i servizi di viabilità e il controllo dell’area del mercato. Sarà un weekend animato quello tra il 18 e il 19 marzo, con il centro città occupato la domenica dalle circa 550 bancarelle della Fiera di San Giuseppe e il polo espositivo che, fin da sabato, ospiterà la 76a Mostra dell’Agricoltura, appuntamento con produttori, rivenditori di attrezzature, animali e sapori del territorio: in via Briamasco saranno due giorni dedicati al mondo contadino, all’allevamento e al giardinaggio. Al polo zootecnico gestito dalla Federazione provinciale allevatori i più piccoli potranno conoscere da vicino gli animali di pascoli e stalle del Trentino come mucche, cavalli, capre e conigli. Vista la recente disposizione dell’Azienda sanitaria provinciale legata ai casi di influenza aviaria, in via prudenziale alla mostra non ci saranno volatili, incluso il pollame.

Gli spazi espositivi in via Briamasco ospiteranno anche “La Casolara”, festa dedicata ai formaggi e al mondo caseario trentino, e “Domo”, lo spazio dedicato alla casa.

Una fiera da 550 bancarelle, tutti i divieti di transito e sosta. Domenica il centro città sarà occupato da 550 bancarelle. In particolare, nell’area di piazza Duomo e di via Rosmini saranno presenti, come di consueto, espositori di fiori, piante e prodotti dell’agricoltura, mentre le associazioni di volontariato saranno disposte nelle vie Oss Mazzurana, Garibaldi e Mazzini.

Per fare spazio alla fiera, domenica 19 marzo saranno vietati il transito, la fermata e la sosta a partire dalla mezzanotte del sabato e fino al termine delle operazioni di sgombero in via del Suffragio, via San Pietro, largo Carducci, via Dordi, (divieto di transito tra l’intersezione con piazza Vittoria parte ovest e l’inizio di via Dordi con l’obbligo di svolta a sinistra lungo la stessa piazza Vittoria direzione via Calepina), via Garibaldi, via Oriola, via Mantova, via Oss Mazzurana, via Manci, via Roma, via Pozzo, via Orfane, via Cavour, via del Simonino, via Santa Maria Maddalena, via Esterle, via Borsieri, via del Torrione, via Belenzani, piazza Santa Maria Maggiore, piazza Duomo, piazza D’Arogno, via Verdi, via Alfieri, via Maffei, via Galilei, via Prati, via Mazzini, via della Prepositura, via Rosmini, via Bomporto, via Inama e via Zanella.

La polizia locale assicurerà nella giornata di domenica i necessari servizi di viabilità e di controllo dell’area di mercato, impiegando in totale 75 agenti. Un contingente sarà dedicato a garantire il controllo e la gestione delle attività commerciali su area pubblica (con inizio del turno nelle primissime ore del mattino e fino a fine manifestazione), mentre altre due squadre saranno impiegate per la viabilità, il pronto intervento e il rilievo dei sinistri stradali. Per l’occasione, è stato predisposto anche un servizio, con agenti in abiti civili, finalizzato alla prevenzione dell’abusivismo commerciale e dei furti. Il coordinamento è garantito da un funzionario e due commissari. Anche il personale della centrale operativa, che gestisce tutte le trasmissioni radio con gli agenti e il traffico telefonico con la cittadinanza, è stato incrementato assicurando la presenza in sala radio di tre operatori per turno di servizio.

Parcheggi supplementari. Sabato 18 e domenica 19 marzo aprono al pubblico alcuni spazi destinati a parcheggio a offerta libera gestiti da scuole, gruppi o associazioni presso le Iti in via Brigata Acqui, istituti Tambosi e Pozzo in via Barbacovi, liceo da Vinci in via Madruzzo, Bresadola in via del Travai, Manzoni in corso Buonarroti, istituto Arcivescovile in via Endrici (solo domenica), liceo Rosmini in via Malfatti.

Giostre. Il parco divertimenti è allestito in piazzale Sanseverino che verrà riaperto agli automobilisti mercoledì 22 marzo.