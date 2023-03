APT ALPE CIMBRA (TN) * “CRITERIUM NAZIONALE CUCCIOLI“: « LO SCI ALPINO PER LA PRIMA VOLTA IN TRENTINO, NEL FINE SETTIMANA ATTESI 600 GIOVANI UNDER 11 E 12 DA TUTTA ITALIA (18-19/3) »

11.54 - domenica 12 marzo 2023

Alpe Cimbra (Tn): Il Criterium Nazionale Cuccioli di sci alpino per la prima volta in Trentino sull’Alpe Cimbra. Qual è il primo confronto nazionale per i giovani sciatori d’Italia? Senza ombra di dubbio il Criterium Nazionale Cuccioli di sci alpino, ideato nel 2013 su precisa volontà della Federazione Italiana Sport Invernali, con l’obiettivo di consentire ai giovani under 11 e under 12 di tutta Italia, anzitutto di guadagnarsi la convocazione nelle selezioni regionali, quindi di affrontare il primo confronto su scala nazionale.

Per la sua decima edizione il Criterium Nazionale Cuccioli per la prima volta approda in Trentino, e più precisamente sull’Alpe Cimbra, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 marzo, con un’anteprima di venerdì 17 marzo riservata agli allenamenti. Nel fine settimana agonistico sono attesi 600 sciatori, accompagnati da tecnici e famigliari per una presenza prevista di circa 2.000 persone.

L’aspetto rilevante di questo evento voluto fortemente dal presidente di Fisi del Trentino Tiziano Mellarini, riguarda un significativo lavoro di squadra che coinvolge anzitutto lo sci club intestatario della manifestazione, ovvero la Polisportiva Ski Team Alpe Cimbra, quindi altri tre sodalizi che sportivamente gravitano sugli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna e che si sono messi in gioco per portare in alto i colori della federazione provinciale. Nel dettaglio si tratta del Falconeri Ski Team, dello Sci club Città di Rovereto e dello Sci club Panarotta. Un poker di organizzatori che sono in pieno fermento per allestire tutto nel migliore dei modi. Anche perché le location di gara sono due, con qualche chilometro di distanza fra di loro. Le competizioni di slalom speciale su due manche si disputeranno infatti sulla pista Salizzona di Folgaria, mentre lo skicross sulla pista Vezzena, fra i Comuni di Lavarone e Luserna, di fresca omologazione proprio per ospitare un evento propedeutico come quello voluto dalla Federazione dello Sci per incrementare le capacità reattive dei giovani sciatori.

Il lavoro di squadra non si ferma però solo all’aspetto operativo, perché tutto il territorio ha deciso di affiancare i quattro sodalizi in questa avventura organizzativa, a partire dalla Provincia Autonoma di Trento, passando per la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e soprattutto i Comuni coinvolti di Folgaria, Lavarone e Luserna/Lüsern, oltre indubbiamente a Trentino Marketing e a tanti sponsor significativi.

A testimoniare la validità del Criterium Nazionale Cuccioli sono senza dubbio i nomi dei giovani sciatori che hanno lasciato il segno nell’albo d’oro in nove edizioni e che ora sono proiettati nello sci di alto livello. Basti pensare alla trentina Beatrice Sola, che nel 2015 si piazzò seconda nelle gare di Cervinia ed ora sta lottando per un podio nella classifica generale di Coppa Europa, per centrare un posto fisso nella prossima Coppa del Mondo, dove peraltro ha già esordito, dopo aver vinto una medaglia poche settimane fa ai campionati mondiali juniores ed aver partecipato pure a quelli assoluti.

Il programma del Criterium Nazionale Cuccioli dell’Alpe Cimbra prevede gli allenamenti e le operazioni di accredito venerdì 17 marzo, quindi sabato lo slalom under 11 e lo skicross under 12, con la suggestiva ed emozionante sfilata per le vie di Folgaria di tutti gli atleti dei Comitati Fisi accompagnati dalla banda cittadina dall’Hotel Alpino a Piazza Marconi, dove è previsto il saluto delle autorità. Domenica categorie invertite come disciplina, quindi gli under 12 impegnati nello slalom speciale e gli under 11 nello skicross. Alle ore 15,00, in piazza Marconi a Folgaria la cerimonia di premiazione.