SEN. CONZATTI (IV) * BONUS EDILIZI: « SONO STATA NOMINATA RELATRICE PER IL DECRETO “SOSTEGNI TER“, UNO STOP PER LA RICOGNIZIONE È NECESSARIO »

18:00 - 15/02/2022

La Senatrice Donatella Conzatti, Segretaria della Commissione Bilancio del Senato, è stata nominata relatrice al Decreto Sostegni Ter, il cui articolo 28 ha messo freno alla cessione dei crediti nel settore edilizio creando una levata di scudi generale.

“Sulla cessione dei crediti edilizi ha ragione Draghi quando dice che l’edilizia funziona anche senza bonus e che sulle misure ci sono stati pochissimi controlli e situazioni fraudolente intollerabili – specifica Conzatti – uno stop per una ricognizione è stato dunque necessario, adesso serve il “new go” che non blocchi la riqualificazione immobiliare in atto ma che blocchi invece le frodi.

Si può in 3 passi: 1. con il codice identificativo (una sorta di bollino) per ogni credito ceduto 2. con un limite massimo al numero di cessioni del credito 3. con una circolazione più libera dei crediti all’interno del perimetro sistema bancario e vigilato. Il mio impegno va nella direzione di una normativa equilibrata e finalmente chiara e stabile nel tempo”.

Sen. Donatella Conzatti