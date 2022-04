PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 3 APRILE / NESSUN DECESSO / 297 NUOVI POSITIVI / RICOVERI IN LEGGERO AUMENTO »

20.20 - domenica 03 aprile 2022

Coronavirus: gli aggiornamenti di domenica 3 aprile 2022. Nessun decesso, 297 nuovi positivi, ricoveri in leggero aumento.

Sono 297 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 in Trentino. Non risultano nuovi decessi per Covid, mentre sono in lieve aumento i ricoveri ospedalieri. A darne conto è il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Nel dettaglio, ieri sono stati effettuati 2.576 test antigenici, di cui 290 sono risultati positivi; 188 invece i molecolari analizzati con 7 nuovi contagi intercettati e la conferma per 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti attualmente ricoverati sono 66 (rispetto ai 58 di ieri), di cui 4 in rianimazione (3 nel precedente bollettino). Nella giornata di ieri sono stati registrati 9 nuovi ricoveri a fronte di una dimissione.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 7.

La distribuzione dei nuovi casi per fasce d’età è così rappresentata:

3 di 0-2 anni

3 di 3-5 anni

22 di 6-10 anni

10 di 11-13 anni

15 di 14-18 anni

63 di 19-39 anni

101 di 40-59 anni

43 di 60-69 anni

17 di 70-79 anni e

20 di 80 o più anni.

I guariti oggi sono 338, pertanto il totale da inizio pandemia sale a quota 144.985.

Sul fronte delle vaccinazioni questa mattina il numero raggiunto è risultato pari a 1.205.758, di cui 427.192 seconde dosi e 328.488 terze dosi.