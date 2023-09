RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “ * « PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERÀ IL VICEPREMIER MATTEO SALVINI (24/9) »

16.15 - sabato 23 settembre 2023

Domani, domenica 24 settembre, nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, il talk show in onda in prima serata su Retequattro. Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sui principali temi di stretta attualità, dall’immigrazione alle nuove misure economiche per aiutare gli italiani che verranno presentate nei prossimi giorni.

Tra i tanti ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio nel corso della puntata: Maurizio Gasparri, Brando Benifei, Stefano Bandecchi (sindaco di Terni), Alessia Morani, Sara Kelany, Bianca Tedone.