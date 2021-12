FEDERCOOP * PROGETTO “PRIMA CLASSE“: « UN’OPPORTUNITÀ GENERATIVA PER UN TERRITORIO EDUCANTE, CONFERENZA STAMPA IL 7/12 »

19:13 - 5/12/2021

Progetto ‘Prima classe’: scuola e Cooperazione insieme per fare del Trentino un territorio educante.

Nato come intervento di contrasto alle diseguaglianze educative create dalla pandemia, il progetto ‘Prima classe’, ideato da Consolida con l’Assessorato provinciale all’Istruzione e Cultura, amplia il suo perimetro d’azione sia in relazione ai beneficiari sia riguardo ai sostenitori e diventa così un’opportunità generativa per un territorio educante.

Con la Provincia autonoma sono infatti coinvolti Casse Rurali Trentine, Cooperfidi, Itas Mutua, il gruppo eco-solidale cooperativo etika (Federazione Trentina della Cooperazione, Sait, Casse Rurali Trentine, Consolida e la Rete) insieme a Dolomiti Energia e Cassa Rurale Vallagarina.

I dettagli saranno presentati in una conferenza stampa che si terrà: martedì 7 dicembre alle ore 10.30- presso la sala consiglio della Federazione Trentina della Cooperazione, Via Segantini, 10 Trento.

Interverranno Mirko Bisesti, Assessore provinciale all’istruzione, università e cultura, Francesca Gennai, vicepresidente di Consolida, Alessandro Ceschi, direttore generale della Federazione Trentina della Cooperazione e Renato Dalpalù, presidente di Sait.