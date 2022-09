GIACOMO BEZZI * REPLICA AD ACHAMMER SVP: « MELONI NON HA RISPETTO DELLE MINORANZE LINGUISTICHE? LA STAGIONE DEI PIAGNISTEI STA PER FINIRE »

14.41 - sabato 03 settembre 2022

Lettera al direttore,

Noto con stupore che l’Obmann della Svp, Achammer, al congresso di Merano di questa mattina ha usato toni inadeguati; attaccando Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni accusandola di non avere rispetto delle minoranze linguistiche.

Da ex parlamentare autonomista (proprio del Gruppo minoranze linguistiche) conosco fin troppo bene la strategia che Spv usa in campagna elettorale per cercare di tenere il proprio compenso elettorale.

Vi è pero da segnalare a Philipp Achammer che la stagione dei piagnistei istituzionali sta per finire come pure la consapevolezza collettiva su tema autonomie speciali in una nuova ottica europeista e che per essere rispettati per prima regola bisogna riconoscere rispetto sia allo Stato Italiano che ai partiti dell’arco istituzionale che fanno riferimento alla propria storia e bandiera.

A meno che la linea politica della Svp non stia degenerando dalla interpretazione dell’autonomia all’interno del contesto costituzionale verso una secessione estremistica che poco a che fare la la storia autonomista della nostra regione Trentino Alto Adige – Südtirol.

Infine ricordo che proprio alla Svp che il centrodestra fin dai tempi del referendum costituzionale del titolo V anno 2001 per arrivare all’accordo di Milano mai è stato contro l’autonomia speciale della nostra regione ma -semmai- si è battuto contro la tripolarità e l’indebolimento della Regione Trentino Alto Adige, a favore delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, voluta proprio dalla Svp.

On. Giacomo Bezzi