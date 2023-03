TRANSDOLOMITES * GALLERIA BASE BRENNERO: PRESIDENTE GIRARDI, « VIAGGIO-STUDIO, NUOVA VISITA A MULES IL 26/4 »

15.40 - sabato 25 marzo 2023

Mercoledì 26 aprile, Transdolomites organizza una nuova visita a Mules ove si sta lavorando ad una dei lotti della galleria di base della ferrovia del Brennero. Alla luce del puntuale successo di queste iniziative promosse dalla nostra associazione, abbiamo ritenuto opportuno proporre il viaggio-studio di questa primavera per dare modo alla cittadinanza di confrontarsi con questo progetto ambizioso.

La Galleria di Base del Brennero (BBT) è una galleria ferroviaria in piano che collegherà Fortezza a Innsbruck, che da sola raggiungerà una lunghezza di 55 km. In prossimità di Innsbruck, la galleria si interconnetterà con la circonvallazione ferroviaria esistente ed assumerà, di conseguenza, un’estensione totale di 64 km, divenendo così il collegamento sotterraneo più lungo al mondo. Alcuni cenni allo stato di realizzazione dell’opera sul versante italiano.

Nell’ambito del lotto costruttivo “Lineamento Periadriatico”, nel periodo tra ottobre 2011 e luglio 2015, sono stati scavati 3,7 km delle gallerie principali e 1,5 km del cunicolo esplorativo e si è attraversato il cosiddetto Lineamento Periadriatico, una delle zone di faglia più significative dell’arco alpino. Con la conclusione di questo lotto si sono create le condizioni logistiche per affrontare il successivo lotto denominato “Mules 2-3”.

Tale lotto è stato avviato a settembre 2016 ed è il più grande della Galleria di Base del Brennero. Il lotto Mules 2-3 è stato affidato per 993 milioni di euro al raggruppamento costituito da Webuild S.p.A., Ghella S.p.A., Oberosler Cav Pietro S.r.l. (fino a giugno 2018), Cogeis S.p.A. e PAC S.p.A.

“Mules 2-3” si estende dal lotto costruttivo del “Sottoattraversamento Isarco”, a sud, fino al confine di Stato. Nel corso di 7 anni saranno scavati 39,8 km di gallerie di linea e 14,8 km di cunicolo esplorativo, la fermata di emergenza di Trens con la relativa galleria di accesso, ed i cunicoli trasversali, che collegheranno le canne principali ogni 333 metri. Entro la fine del 2023 saranno dunque scavati ben 65 chilometri di gallerie nell’ambito di questo singolo lotto. Una volta terminato “Mules 2-3”, tutti i lavori di scavo in territorio italiano saranno completati.

I lavori di scavo dei tunnel avviene a tratti con la tecnica dell’esplosivo, il rimanente con le imponenti talpe o talpe meccaniche, in sigla TBM tunnel boring machine. Sul versante italiano la TBM “Flavia” sta scavando la Galleria di Linea Ovest e dista circa 3,5 km dal confine di Stato, mentre laTBM “Virginia” sta scavando la Galleria di Linea Est e dista circa 390 metri dal confine di Stato (dato consuntivato al 28.02.2023).

Attualmente è in corso la posa dei rivestimenti definitivi dei Bypass lungo la Galleria di Linea Ovest Nord (GLON), la posa dei rivestimenti definitivi lungo la Galleria di Accesso e la Fermata di Emergenza di Trens e la realizzazione della galleria artificiale presso il camerone logistico est sud.

Organizzazione della trasferta a Mules con pullman dedicato con partenza ore 9.30 e fermate in tutti i paesi della Val di Fassa, Fiemme per proseguire per Ora (BZ) e quindi Fortezza.

Prevista anche una navetta con partenza da Trento, Via Dogana esterno stazione ferroviaria della Trento-Mezzana alle ore 10.30.

Nostro dovere comunicare che l’accesso al cantiere sotterraneo a Mules non è consentito a donne in stato di gravidanza, portatori di pacemaker, ed i maggiori di 75 anni di età.

Info riguardo il programma; Massimo Girardi, presidente di Transdolomites Cell. 320.4039769, oppure su https://www.facebook.com/transdolomitesmob/?locale=it_IT ove è consultabile e scaricabile la documentazione dell’iniziativa.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites