INTERVISTA A CESARE HOFFER, SEGRETARIO NURSING UP – TRENTINO * FOCUS SU: « RINNOVO CONTRATTO / PART-TIME / VALORIZZAZIONE COMPETENZE / MEDICI ED INFERMIERI »

07.14 - giovedì 19 gennaio 2023

1) RINNOVO CONTRATTO

Segretario Hoffer, parliamo di contratto collettivo ’22-24: a che punto sono le condizioni di rinnovo e relativo finanziamento?

2) PART-TIME

Poche settimane fa è stato siglato un accordo (transitorio) per aumentare il part-time: vi sono in progetto altre forme contrattuali per la conciliazione lavoro-famiglia?

3) ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Nel protocollo d’intesa firmato a dicembre all’Assessorato Pat sono stati previsti i fondi per la riforma dell’ordinamento professionale: ora, come intendete attuarla?

4) VALORIZZAZIONE COMPETENZE

Segretario Hoffer, il vostro sindacato Nursing up da anni investe per la valorizzazione delle competenze: l’Apss Trentino sta collaborando per dare il via alla nuova figura del “Professionista specialista”?

5) TERRITORIO

Riguardo l’assistenza definita “Territoriale”: a suo avviso quali sono le criticità da considerare riguardo il lavoro del personale sanitario?

6) MEDICI ED INFERMIERI

Ai medici è permessa l’attività libero-professionale (ed è loro retribuita l’indennità di esclusività), mentre agli infermieri e ai professionisti sanitari del comparto ad oggi è negata: perché questa differenza?