COMUNE DI TRENTO * “MONTE BONDONE TEST RACE”: « NEL FINE SETTIMANA DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA PER IL CAMPIONATO ITALIANO DEI CANI DA SLITTA »

09.45 - mercoledì 18 gennaio 2023

Località Viote: nel fine settimana divieto di sosta e di fermata per il campionato italiano dei cani da slitta. In occasione del campionato italiano di cani da slitta all’interno della manifestazione “Monte Bondone Test Race”, a partire dalle ore 16 del 20 gennaio fino alle ore 15 del 22, sarà in vigore il divieto di sosta e fermata in Località Viote. In particolare, il tratto interessato dal divieto sarà quello della Strada delle Caserme in corrispondenza dell’incrocio con Strada delle Viote, nei pressi del parcheggio adiacente alla Capanna Viote.