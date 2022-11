ON. FERRARI – BERRUTO – GRIBAUDO – VACCARI – ROSSI * TURISMO INVERNALE: « IL GOVERNO BOCCIA GLI AIUTI, L’ECONOMIA DELLA MONTAGNA NON INTERESSA AI NUOVI GOVERNANTI »

14.36 - venerdì 11 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Governo boccia gli aiuti al turismo invernale L’economia della montagna non interessa ai nuovi governanti.

La Camera dei Deputati ha approvato la conversione in legge del decreto “Aiuti ter”. Il Partito democratico si è astenuto, perché l’impianto di quella manovra per il caro energia si deve al governo Draghi ma nella sua definitiva versione,il Governo non ha rafforzato le misure più importanti per le famiglie, le imprese e gli enti locali, che invece il Pd chiedeva. Tra le proposte bocciate c’è anche la richiesta che avevo sottoscritto insieme ai colleghi dei territori montani (Mauro Berruto, Chiara Gribaudo, Stefano Vaccari, Andrea Rossi) per sostenere il turismo invernale, supportando in particolare i super costi a carico degli impianti di risalita (anche attraverso il credito d’imposta). Alla vigilia dell’ imminente stagione sciistica gli impianti di risalita dovranno affrontare bollette stratosferiche per il funzionamento e la manutenzione, ma non avranno alcun aiuto perché non sono inseriti nella categoria delle imprese energivore.

La nostra proposta voleva tutelare le imprese a fune dal rischio di non riaprire gli impianti, mettendo in difficoltà l’intero indotto turistico ad esse collegato: dalla ricettività ai maestri di sci, alle attività commerciali, ai prezzi degli skipass. Ai 1500 impianti di risalita italiani e ai 12 mld di indotto, il governo Meloni non è interessato. Se qualcuno però, dovesse chiudere o non aprire proprio (come succede perfino in Trentino in Panarotta) con i turisti che scelgono l’offerta degli Stati a noi confinanti delle Alpi, il danno sarebbe grave per l’intera filiera turistico-sportiva nazionale. Ripresenteremo la proposta nella manovra di bilancio, sperando di trovare anche il supporto dei colleghi di centrodestra; perché la montagna ha bisogno di sostegno trasversale.

On. Sara Ferrari

On. Mauro Berruto

On. Chiara Gribaudo

On. Stefano Vaccari

On. Andrea Rossi