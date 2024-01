RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO? “ * 24 GENNAIO 2024 « IL CASO DI ANDREEA RABCIUC / ORE 21.20 » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

09.23 - mercoledì 24 gennaio 2024

Mercoledì 24 gennaio, alle 21.20 su Rai 3 torna “Chi l’ha visto” con una puntata che si apre con il caso di Andreea Rabciuc, la giovane atleta scomparsa nel 2022 e il cui corpo è stato ritrovato nei giorni scorsi. “Dimmi la verità, che cosa hai fatto a mia figlia?”: la mamma della ragazza si era rivolta così al fidanzato di Andreea, Simone che era in studio in diretta, a sette mesi dalla scomparsa della giovane. A “Chi l’ha visto” i tanti dubbi su questo ritrovamento. Come è possibile che il corpo sia rimasto in quel casale senza che nessuno lo abbia visto? La campionessa di tiro a segno è stata portata lì in un secondo momento?

In studio anche le sorelle di Domenico Manzo, scomparso durante la festa di compleanno della figlia Romina. Le zie non hanno mai abbandonato la nipote, neanche quando è stata iscritta nel registro degli indagati. E il caso di Dora Lagreca: la mamma e la sorella si battono affinché il caso non venga chiuso. E come sempre gli appelli e le richieste di aiuto di tante famiglie in difficoltà.