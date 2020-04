PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * #LAMIATERRANONSIFERMA: « AL VIA LA CAMPAGNA PER PROMUOVERE IL CONSUMO DEI PRODOTTI TRENTINI »

Al via la campagna #lamiaterranonsiferma. Per promuovere il consumo dei prodotti trentini.

In un periodo in cui il Trentino sta dimostrando una grande forza di reazione e di coesione sociale è importante sottolineare come l’agricoltura trentina, accanto ad altri importanti settori e seguendo i ritmi della natura viva, non si sia fermata, lavorando con ancora maggiore impegno e sacrificio. Altrettanto importante è che i trentini, attraverso un gesto di consumo consapevole rivolto ai prodotti locali, possano dare un importante segno di riconoscimento e di ringraziamento nei confronti di chi continua a prendersene cura.

Per sensibilizzare i consumatori ad una scelta semplice e allo stesso tempo cruciale per l’economia del Trentino, nasce la campagna di comunicazione istituzionale #lamiaterranonsiferma, promossa dall’Assessorato provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca. L’hastag sarà veicolato da Trentino Marketing, prevalentemente attraverso l’uso dei social, chiedendo la collaborazione dei giornalisti che si occupano di enogastronomia, della grande distribuzione organizzata e dei produttori trentini.

Oltre al mondo agricolo per cui saranno attive le associazioni di categoria, le aziende di promozione dei prodotti e di distribuzione, anche di piccole dimensioni, è stato coinvolto l’intero sistema del Trentino, perché il consumo di prodotti locali potrà incidere positivamente sull’auspicata ripresa economica post pandemia.