GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * GIUDICE DI PACE: « ECCELLERE NELL’ARTE DELLA RIPARAZIONE, LA GIUSTIZIA CONSENSUALE (FACOLTÀ GIURISPRUDENZA – 3 MAGGIO) »

11.55 - lunedì 29 aprile 2024

“Mediare, riparare, conciliare. Giustizia riparativa e consensuale nel procedimento davanti al giudice di pace”. È questo il tema del convegno promosso dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol d’intesa con la Struttura territoriale di Trento della Scuola Superiore della Magistratura e in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento nell’ambito della formazione prevista per la magistratura di pace.

Il prossimo 3 maggio nella Sala Conferenze “Fulvio Zuelli” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, un’intera giornata sarà dedicata ad approfondire temi di particolare attualità, come la giustizia riparativa e la giustizia consensuale, con riferimento ai procedimenti davanti al giudice di pace, conclude infatti il programma formativo 2023-2024, elaborato per i giudici di pace.

“La Regione, in virtù delle norme di attuazione in materia di giudici di pace, è da sempre impegnata a valorizzare tale magistratura – spiega la dirigente della Ripartizione III della Regione Eva Maria Kofler – supportando i relativi uffici con personale, strumenti e servizi e attribuendo particolare importanza alla formazione di tali giudici, destinati ad assumere nel tempo sempre maggiore rilievo”.

///

DIE KUNST DER WIEDERGUTMACHUNG: KONSENSUALE STREITBEILEGUNG VOR DEM FRIEDENSGERICHT

„Mediation, Wiedergutmachung und Schlichtung. Wiedergutmachungsjustiz und konsensuale Streitbeilegung beim Verfahren vor dem Friedensgericht“. So lautet das Thema der von der Autonomen Region Trentino-Südtirol im Einvernehmen mit der Außenstelle Trient der Scuola Superiore della Magistratura und in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient im Rahmen der Weiterbildung der Friedensrichter organisierten Tagung, die am 3. Mai im Konferenzsaal „Fulvio Zuelli“ der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient stattfindet und auf der einen ganzen Tag lang über aktuelle Themen wie die Wiedergutmachungsjustiz und die konsensuale Streitbeilegung mit Bezug auf die Verfahren vor dem Friedensgericht gesprochen wird. Die Veranstaltung bildet den Abschluss des Fortbildungsprogramms 2023/2024 für die Friedensrichter.

Die Leiterin der Abteilung III der Region Eva Maria Kofler erklärt, die Region setze sich aufgrund der Durchführungsbestimmungen in Sachen Friedensgerichte seit jeher für deren Aufwertung ein und unterstütze die dazugehörigen Ämter mit Personal, Instrumenten und Diensten, wobei besonderer Wert auf die Fortbildung der Friedensrichter gelegt werde, deren Bedeutung in Zukunft weiter zunehmen werde.