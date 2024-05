MUSE – TRENTO * “LIFE WOLFALPS EU“: «TRE GIORNI E 60 APPUNTAMENTI, PER PARLARE DI COESISTENZA E GESTIONE LUPI (17-19/5) »

18.08 - martedì 14 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Tre giorni di convegni scientifici, spettacoli e talk con 49 esperte/i da tutto il mondo per parlare di coesistenza e gestione dei grandi carnivori. Il MUSE – Museo delle Scienze e il vicino ITAS Forum, nel quartiere Le Albere a Trento, ospitano l’evento di chiusura del progetto europeo LIFE WolfAlps, che da cinque anni lavora per migliorare la coesistenza fra il lupo e le persone che vivono e lavorano sulle Alpi. La serata di apertura – venerdì 17 maggio alle 20.45 al MUSE – è affidata a due dei massimi esperti mondiali di lupi: Luigi Boitani e l’americano Douglas Smith. Tra gli altri ospiti di spicco: Alexandra Zimmermann, fondatrice del gruppo specialistico Human-wildlife conflict dell’IUCN, e Piero Genovesi, responsabile dell’Area per il coordinamento della fauna selvatica di ISPRA. Domenica, invece, spazio a laboratori, dimostrazioni con i cani da guardiania e antiveleno e attività per tutta la famiglia.

Sono più di 60 gli appuntamenti tra panel scientifici, incontri tematici e attività per le famiglie che lo staff di LIFE Wolf Alps EU proporrà dal 17 al 19 maggio per l’evento di chiusura del progetto europeo. Il programma si dividerà in tre momenti principali:

– Convegno scientifico: venerdì 17 e sabato 18 maggio negli spazi dell’ITAS forum – con accredito (sold out)

– Serata di apertura: venerdì 17 maggio alle 20.45 al MUSE (prenotazioni su Ticketlandia), con il dialogo tra Luigi Boitani e Douglas Smith

– Giornata del lupo: domenica 19 maggio, dalle 10 alle 19, al MUSE e nel giardino del museo, giornata di attività per famiglie

Tutti i panel del convegno e la serata di apertura saranno trasmessi anche in streaming sul canale YouTube di LIFE WolfAlps EU.

“Migliorare la coesistenza tra il lupo e chi vive e lavora sulle Alpi è possibile anche se è a volte complesso – sottolinea la zoologa Laura Scillitani, communication manager di LIFE WolfAlps per il MUSE -. Questo progetto ci insegna come sia importante lavorare insieme e coordinarsi tra diversi Paesi per affrontare il tema del rapporto tra il genere umano e il lupo, un animale che non conosce i nostri confini amministrativi. É importante collaborare su molteplici fronti con un approccio multidisciplinare: dall’acquisizione di nuove conoscenze scientifiche alla diffusione di una corretta informazione. Imprescindibile è il confronto con le persone, un ascolto dei molteplici punti di vista sul lupo”.