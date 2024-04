DEDAGROUP * ASSUNZIONI: « 400 I NUOVI PROFESSIONISTI CHE NEL 2024 ENTRERANNO A FARE PARTE DEL GRUPPO, HTTPS://WWW.DEDA.GROUP/CAREERS PER CHI VUOLE CANDIDARSI »

10.28 - lunedì 29 aprile 2024

Professionisti con esperienza, neolaureati e neodiplomati per far crescere tutte le aree strategiche presidiate dal Gruppo e affrontare le sfide del Paese: PNRR, sanità, energy, cybersicurezza e transizione verso modelli più sostenibili.

Sono 400 i nuovi professionisti che, nel corso del 2024, entreranno a fare parte di Dedagroup, polo di aggregazione delle eccellenze italiane del Software e delle Soluzioni As a Service, interlocutore naturale di aziende, istituzioni finanziarie e servizi pubblici nell’evoluzione delle loro strategie IT e digitali.

Il piano di assunzioni prevede l’inserimento di figure con esperienza, ma anche di neolaureati e neodiplomati sia in materie scientifiche che umanistiche, che lavoreranno nei mercati presidiati dal Gruppo: dall’artificial intelligence & data al banking & finance, dall’industrial, al digital business fino al fashion & luxury, dai public services, energy & healthcare al cloud e alla cybersecurity.

I nuovi inserimenti rafforzeranno la squadra di Dedagroup, che può già contare sulle competenze e l’esperienza di oltre 3.000 persone, e avranno l’opportunità di operare all’interno delle 39 sedi italiane e 9 sedi internazionali del Gruppo (distribuite tra Stati Uniti, Messico, Regno Unito e Tunisia). Tra le figure ricercate, in particolare: Software e AI developer, Business Analyst e Consultant, Sales, System Engineer, Project Manager, Cybersecurity Specialist.

“Le persone sono il cuore pulsante del nostro Gruppo. Ciascun professionista che entra a farne parte contribuisce alla nostra crescita. Da sempre, infatti, promuoviamo la leadership diffusa, la responsabilità e la partecipazione attiva, come stimolo professionale, ma anche e soprattutto perché siamo convinti che queste siano competenze necessarie per affrontare al meglio le sfide che il mercato impone e per portare valore alle realtà che a noi si affidano” ha sottolineato Valentina Gilli, HR Director di Dedagroup. “L’IT e il digitale sono un volano di crescita. Per sprigionare davvero tutto il loro potenziale, però, non si può prescindere dalle persone, dalle loro competenze e dalla capacità di lavorare insieme ai clienti e agli altri attori del territorio in un’ottica di co-creazione e collaborazione, per esprimere nuove progettualità e sostenere lo sviluppo digitale della nostra società”.

Le nuove assunzioni sosterranno anche la crescita dell’Hub Finance & Data di Dedagroup, centro di eccellenza che combina le competenze e i software delle aziende del Gruppo che operano nell’ambito del banking & finance, dei dati e dell’AI, per portare a banche, assicurazioni, operatori finanziari e large corporate un’offerta sempre più integrata e completa di soluzioni. Supporteranno inoltre la messa a terra del PNRR e risponderanno alle sfide che il nostro Paese sta affrontando: dalla sanità all’energy, dalla cybersecurity alla transizione verso modelli di business, ma anche di gestione del territorio, più sostenibili.

Chi è interessato può inviare la propria candidatura collegandosi al seguente link: https://www.deda.group/careers.