SOLEO SHOW – MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE * MISS SPORMAGGIORE: « FINALI REGIONALI, DOMENICA 7 AGOSTO SALIRANNO SUL PALCO LE SEI RAGAZZE PIÙ VOTATE DALLA GIURIA »

13.46 - sabato 06 agosto 2022

Prosegue il tour del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige con la penultima tappa delle selezioni provinciali che arriva ancora una volta nella bassa Val di Non.

Domenica 7 agosto con inizio ore 21.15 e con ingresso libero, per volontà della Proloco in collaborazione con il Comune, in Piazza della Chiesa a Spormaggiore, verrà ospitata la sfilata per l’elezione di Miss Spormaggiore.

I riflettori si accenderanno in Piazza, dove sul palco e passerella, allestite per l’occasione, le 18 candidate, presentate da Sonia Leonardi, sfileranno per contendersi la penultima corona e il pass per le Finali Regionali di Miss Italia, il Concorso più famoso e più partecipato d’Italia.

Miss Italia, capitanato da Patrizia Mirigliani, è arrivato alla 85esima edizione e da sempre è uno degli eventi nazional popolari più seguiti e riconosciuti da tutto il pubblico di tutte le età.

Il programma prevede che le ragazze sfilino in eleganti abiti da sera, con i consueti body da gara e con colorati costumi da bagno.

Sarà la giuria, chiamata per l’occasione a valutare non solo la bellezza, ma anche il portamento e la capacità di esprimere la loro personalità.

Madrina dell’evento sarà la bellissima Nicol Dal Fovo, studentessa appena diplomata, 19 anni di Mezzolombardo, Miss Trentino Alto Adige in carica.

Sul podio per accedere alle Finali Regionali del Trenino Alto Adige, saliranno le 6 ragazze più votate dalla giuria, per tentare la scalata al titolo di Miss Italia 2022. Titolo che per ben due volte è stato vinto da due ragazze Trentine: la perginese Claudia Andreatti nel 2006 e Alice Rachele Arlanch nel 2017.

L’hair look delle ragazze verrà curato dallo staff del Salone Hand made di Mezzolombardo in collaborazione con lo staff del Salone My Style di Mollaro.

Ad intervallare lo show dedicato alla bellezza, ci penserà la esilerante comicità di Loredana Cont, l’attrice trentina che saprà strappare risate ed applausi al pubblico presente, coinvolgendolo nelle sue gag divertenti.

Un ringraziamento speciale va a tutti i media che ci seguono con interesse, e a Radio Italia Anni 60 per la sempre preziosa collaborazione che dura da oltre 15 anni. Grazie anche a Casa Protetta, leader nella progettazione di impianti d’allarme che per la serata riserverà delle promozioni esclusive sulle nuove installazioni.

Ricordiamo anche il prossimo appuntamento di agosto con l’ultima selezione provinciale: il 10 agosto a Scena (Bz) presso l’anfiteatro delle manifestazioni in centro al paese.

La prossima tappa della Finali Regionali a cui potranno partecipare le vincitrici della serata, sarà ad Andalo il 9 agosto. A seguire il 13 agosto a Moena, 14 agosto a Folgaria, 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto a Gais.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, dando loro l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative. info@soleoshow.com 0461.239111