FEDERCOOP TRENTO * SENTENZA BTD: PRESIDENTE SIMONI, « SODDISFAZIONE PER LA PIENA RIABILITAZIONE DEI REVISORI DELLA FEDERAZIONE »

13.06 - venerdì 12 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Sentenza Btd: soddisfazione di Simoni per la piena riabilitazione dei revisori della Federazione trentina della Cooperazione.

Le motivazioni della sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” dell’ex direttore della Vigilanza della Federazione Enrico Cozzio e del revisore Marco Redi in merito al loro servizio di revisione contabile della ex cooperativa Btd fa piena luce sul loro operato e restituisce ai professionisti e alla Vigilanza della Federazione la piena dignità e reputazione conquistata con la qualità del lavoro e procedure trasparenti e certificate dei suoi revisori.

Trento – All’indomani della pubblicazione delle motivazioni della sentenza del giudice del Tribunale di Trento che l’11 gennaio scorso aveva assolto “perché il fatto non sussiste” l’ex direttore della Divisione Vigilanza della Federazione Enrico Cozzio e il revisore Marco Redi, a suo tempo rinviati a giudizio nell’ambito della vicenda della cooperativa BTD, interviene il presidente della Federazione Roberto Simoni, confermando ancora una volta la piena fiducia nell’operato dei professionisti, certificata ulteriormente dalle parole scritte nella sentenza dal giudice Marco Tamburrino.

Nella motivazione della sentenza si parla infatti di “peculiare professionalità e scrupolo nello svolgimento della loro attività da parte dei revisori, dimostrata palesemente nel corso della istruttoria dibattimentale…”. Ancora: “…l’attività dei revisori contabili Cozzio e Redi si è fermata a quella che è la verifica dei dati di bilancio facendo i medesimi delle verifiche a campione narrate in molteplici ruoli da parte del perito di parte…”.È ancora: “nel corso dell’esame, effettuato da parte del dott. Enrico Cozzio, il medesimo ha chiaramente espresso che ha fatto tutto quanto in suo potere per fare in modo che arrivasse quanto prima alla liquidazione societaria…”.

“La Federazione opera da sempre con assoluta trasparenza e tempestività, in modo obiettivo e indipendente, anche quando ciò comporti l’assunzione di decisioni delicate – commenta il presidente della Federazione Roberto Simoni -. Occorre ricordare che è stata la Divisione di Vigilanza a sollevare il ‘caso’ BTB, e a determinarne tempestivamente la liquidazione coatta quando ancora non era stata depositata alcuna richiesta di fallimento da parte dei creditori od altri soggetti interessati”.

La materia dei controlli e della revisione legale è un ambito estremamente complesso e governato da un vasto sistema di norme e procedure. Compito dei revisori della Federazione è quello di esprimere – a posteriori – un giudizio professionale sul bilancio (nell’ambito della revisione legale dei conti) e una valutazione qualitativa in relazione ad aspetti di carattere giuridico (nell’ambito della revisione cooperativa).