QUESTURA DI BOLZANO * « PREGIUDICATO ALBANESE FERMATO IN CITTÀ, ESPULSO ED IMBARCATO SU UN VOLO PER TIRANA »

09.56 - venerdì 12 aprile 2024

E’ fondamentale che i Provvedimenti di Espulsione vengano concretamente attuati con l’effettivo rimpatrio di chi non ha titolo per permanere nel nostro Paese. In questo contesto, nella serata di ieri l’Ufficio Immigrazione a seguito del Decreto di Espulsione emesso dal Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha provveduto ad effettuare l’accompagnamento alla Frontiera di un cittadino albanese assai conosciuto dalle Forze di Polizia bolzanine, arrestato dalla Squadra Mobile nel settembre dello scorso anno, all’interno di una abitazione del Quartiere Don Bosco, in quanto trovato in possesso di 3 etti di sostanze stupefacenti pronti per essere spacciati sulla piazza cittadina, ed una pistola del tutto simile ad una arma vera.

D. D. – 45enne pluripregiudicato con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati contro la persona e il patrimonio, molti dei quali commessi nella Provincia di Bolzano, tra i quali spiccano associazione per delinquere, sequestro di persona, rapina, riciclaggio, spaccio di reati stupefacenti, furto aggravato, porto abusivo di armi, lesioni personali e minaccia – nel pomeriggio di ieri è stato fermato in Città da una pattuglia della Polizia di Stato e condotto in Questura per i successivi accertamenti.

Messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, nei suoi confronti il Questore ha deciso di emettere in via d’urgenza un Decreto di Espulsione e di disporre il suo immediato trasferimento all’Aeroporto di Milano Linate, dove, scortato dagli Agenti della Polizia italiana, già nella serata di ieri D. D. è stato imbarcato su un volo diretto in Albania via Roma Fiumicino.

Giunto in nottata a Tirana, l’uomo è stato preso in consegna dalla Polizia albanese.

“E’ fondamentale che i provvedimenti di Espulsione vengano resi effettivi con il concreto allontanamento dal contesto urbano di quanti, irregolarmente presenti in Italia, vivono sistematicamente con i proventi di attività criminali – ha evidenziato il Questore Sartori –. Questo genere di attività di Polizia di Sicurezza a contrasto della immigrazione clandestina sono finalizzate ad evitare che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti stranieri pregiudicati, spesso privi del necessario titolo per soggiornare nel nostro Paese, i quali, con i loro comportamenti, destano particolare allarme sociale e compromettono la civile convivenza”.