PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * “CROCI AL MERITO“: « 10 ALTOATESINI INSIGNITI A CASTEL TIROLO, PER I LORO SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ »

19.46 - sabato 16 settembre 2023

Croci al Merito del Tirolo: 10 altoatesini insigniti a Castel Tirolo. 10 personalità altoatesine sono state insignite della Croce al Merito del Tirolo questo pomeriggio (16 settembre) a Castel Tirolo per i loro servizi a favore della collettività.

Gudrun Außerer Berger (insegnante di religione), Irmhild Beelen Oberfrank (insegnante), Franco De Giorgi (medico, primario), Anton Gasser (segretario comunale), Oswald Rogger (impiegato in pensione), Josef Unterkalmsteiner (agricoltore), Caroline von Hohenbühel Reuss (giornalista), Günther Januth (segretario generale Comprensorio del Burgraviato), Renate von Guggenberg (avvocata della Provincia in pensione), Maria Magdalena Kranebitter Zingerle (psicologa) sono le dieci personalità altoatesine che oggi pomeriggio (16 settembre), nel corso di una cerimonia nella Sala dei Cavalieri di Castel Tirolo presso Merano, sono state insignite della Croce al Merito del Tirolo come ringraziamento e riconoscimento per i loro servizi e per il loro lavoro esemplare.

I due presidenti della Provincia di Bolzano e del Tirolo hanno consegnato a 47 personalità di spicco di entrambi i territori la Croce al Merito del Tirolo. La cerimonia di premiazione è stata preceduta dal consueto ricevimento nel cortile di Castel Tirolo. I due presidenti hanno sottolineato, nel corso della cerimonia, il valore e l’importanza del volontariato. Con la Croce al Merito del Land Tirolo da oltre 50 anni viene reso onore a personalità esemplari che nella vita pubblica o privata abbiano contribuito al benessere e allo sviluppo del Tirolo. La cerimonia si svolge alternativamente in Tirolo e in Alto Adige, con la consegna della Croce da parte dei due presidenti .

I premiati

Gudrun Außerer Berger, di San Nicolò d’Ultimo è stata premiata per il suo servizio in campo religioso. È stata attiva nell’educazione religiosa a livello parrocchiale e diocesano per quasi 30 anni. Irmhild Beelen Oberfrank, ha ottenuto meriti sociali per l’inclusione delle persone con disabilità: dal 2007 è vicepresidente dell’AEB – Arbeitskreis Eltern Behinderter (Gruppo di lavoro dei genitori di persone con disabilità) e membro di innumerevoli gruppi di lavoro, tra cui la stesura di linee guida e leggi come la Legge provinciale sull’inclusione.

Franco De Giorgi, è stato premiato per i servizi resi alla Cooperazione allo sviluppo nei Paesi del Sud del mondo; ha lavorato come medico in Africa, è stato membro fondatore nel 2000 dell’Associazione Medici altoatesini per il mondo e da allora ha partecipato a numerose missioni internazionali. Anton “Tone” Gasser, è stato premiato per la sua decennale attività culturale in Val Badia: ha scritto numerosi testi, traduzioni e pubblicazioni in ladino, svolge il compito di cronista del suo paese natale, cantante del coro parrocchiale, presidente del consiglio parrocchiale di San Martino in Badia. Oswald Rogger, è stato premiato per i suoi servizi culturali a favore della formazione continua e degli adulti in Alto Adige presso la VHS Volkshochschule. Dal 2011 è anche presidente dell’associazione Forum Musik di Caldaro.

Josef Unterkalmsteiner è stato premiato per i suoi servizi all’associazione provinciale di soccorso Croce Bianca: è stato membro della Croce Bianca di Sarentino dal 1975, ne è stato responsabile di sezione per 20 anni, poi vicepresidente a livello provinciale ed è membro onorario da oltre dieci anni. Caroline von Hohenbühel Reuss, è stata premiata per i servizi sociali prestati ai rifugiati e ai senzatetto in diverse case di Bolzano, è stata coeditrice del libro “Das Winterhaus” e si è impegnata nel progetto Dorea per le donne senzatetto e nella Chiesa Evangelica Luterana. Günther Januth, ha prestato servizio nel campo dello sport, della cultura, degli affari sociali e della conservazione della storia locale a Merano, tra l’altro come presidente dell’FC Obermais e dell’Heimatpflegeverein Obermais, nell’associazione SEGEM per gli anziani, nella parrocchia e come sindaco. Renate von Guggenberg, ha lavorato per oltre 40 anni in Provincia e per più di 20 20 anni ha guidato l’Avvocatura provinciale. Maria Magdalena (Marlene) Kranebitter Zingerle, è stata premiata per i suoi servizi e per l’impegno culturale a Rio Pusteria.

La Croce al Merito

Dopo l’anello e l’onorificenza, la Croce al Merito è il terzo riconoscimento per importanza conferito dal Land Tirolo. Si tratta di una croce latina d’argento sulla quale è riportato in piccolo il motivo del distintivo d’onore. La legge stabilisce, fra l’altro, che non più di 500 persone possano essere portatrici nello stesso momento della croce.