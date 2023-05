UILTRASPORTI – TRENTINO * RIVA DEL GARDA (TN): « L’AUTISTA DEGLI AUTOBUS RISCHIA DI SPACCARE LO SPECCHIO RETROVISORE, O INVADERE LA CARREGGIATA »

16.13 - giovedì 11 maggio 2023

Oggetto: rischio incidente per negligenza del comune di Riva del Garda

Con la presente come delegato Uiltrasporti di Riva del Garda, sono a ribadire al comune di competenza che l’autista degli autobus rischia, di spaccare lo specchio retrovisore della corriera oppure invadere la carreggiata opposta a causa di questi segnali orizzontali che sono a filo muro. Come Azienda e sindacato abbiamo sollecitato il comune di sistemarli all’esterno della carreggiata proprio per evitare questi problemi sopracitati, ancora prima venisse ripristinata la linea 2 su Via Venezia. Ad oggi nessuno si è mosso. Non può fare orecchie da mercante il comune di competenza, se succede un guaio saremo costretti a rivolgerci ai nostri legali nel difendere l’autista, ma ribadiamo che la responsabilità deve ricadere su chi prende la questione con una certa leggerezza.

Cordiali saluti

*

Per la UILTRASPORTI del Tentino

Il delegato

Benini Alberto