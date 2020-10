DALLAPICCOLA – DEMAGRI – ROSSI (PATT) * FESTIVITà NATALIZIE – TRENTO: « SI INCENTIVINO MISURE AL FINE DI MIGLIORARE IL COMFORT PER GLI OSPITI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI »

Ancora per qualche tempo la società e l’economia trentina saranno condizionate dalla presenza del Covid. Le festività natalizie – nei loro aspetti economici – saranno colpite soprattutto dalla riduzione, quando non dall’assenza, dei Mercatini di Natale. Tra gli alcuni provvedimenti costituiti per mitigare i conseguenti danni economici, consideriamo estremamente saggia l’intenzione di permettere l’ampliamento, nella massima misura possibile, della superficie dei plateatici a servizio dei locali pubblici.

Un solo intervento però non può bastare. Per questo sì esorta la Giunta a proseguire nell’elaborazione e adeguata promozione, di un pacchetto complessivo di agevolazioni che siano davvero di facile intelligibilità e fruizione anche per il piccolo esercente.

Oltre a questo richiamo alla trasparenza e alla diffusione di informazioni, ci permettiamo di elevare il suggerimento per un provvedimento minore ma senz’altro interessante.

Si valuti l’opportunità di finanziare apparecchiature per l’irraggiamento di calore all’esterno dei locali per intenderci riscaldatori come lampade al quarzo o “funghi a gas”.

Permetteranno di gestire con migliore comfort la fruizione degli ampliati plateatici esterni. Migliorerebbero la qualità dell’accoglienza percepita dall’afflusso di turisti che comunque raggiungeranno i nostri centri in occasione delle festività natalizie.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta:

– a finanziare le apparecchiature per l’irraggiamento del calore citate in premessa.

Trento, 22 ottobre 2020

Michele Dallapiccola, Paola Demagri, Ugo Rossi