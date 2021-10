COMUNE TRENTO * INQUINAMENTO ATMOSFERICO: « LIMITAZIONI TRAFFICO INVERNALE, OK ALLA DEROGA PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI »

Limitazione al traffico per inquinamento atmosferico per l’inverno. Deroga per attività commerciali.

Riguardo alle limitazioni al traffico per il superamento e/o il rischio di superamento dei livelli di inquinamento atmosferico per il periodo invernale 2021-2022 in vigore dal 1° novembre ed estese anche ai veicoli diesel Euro 3, si informa che, in occasione di un confronto con le associazioni di categoria, è emersa l’esigenza di derogare dal divieto i mezzi adibiti al trasporto merci (categorie N1-N2-N3) diesel Euro 3, utilizzati per motivazioni di lavoro inerenti attività commerciali, imprenditoriali e artigianali, in considerazione dei tempi troppo ristretti a disposizione delle ditte, causa anche il periodo pandemico ancora in atto, per l’eventuale rinnovo dei mezzi.

E’ stato altresì condiviso con le suddette associazioni di categoria e con la Polizia locale che, ai fini di agevolare i controlli, chi usufruisce di tale deroga dovrà conservare nel veicolo un’autocertificazione redatta dal proprietario/possessore dello stesso in cui si dichiara che il mezzo è utilizzato per attività commerciali, imprenditoriali e artigianali nei periodi di limitazione previsti dall’ordinanza sindacale.

Ai fini della valutazione statistica dei dati, è stato inoltre condiviso che coloro che necessitano della deroga, devono dare comunicazione alle proprie associazioni di categoria (qualora siano iscritti) oppure al Comune di Trento, una sola volta valevole per tutto il periodo della presente ordinanza, compilando un apposito modulo messo a disposizione dall’Amministrazione.