EVENTI NAGO-TORBOLE (TN) * “FESTA BROCCOLO – FIGLIO DEL VENTO“: « APPUNTAMENTO IN PIAZZA LIETZMANN E PORTO “MIO CASEL” (21/1 – 12.00) »

11.58 - mercoledì 17 gennaio 2024

Domenica 21 gennaio 2024 (nel caso di brutto tempo si sposterà a domenica 28 gennaio 2024) si terrà la 14° edizione de “La Festa del broccolo – Figlio del vento” che avrà inizio alle ore 12,00 e chiuderà alle ore 15,00. La locatione dell’evento è Torbole sul Garda, Piazza Lietzmann e Porto “Mio Casel”.

Lo scorso anno furono 1.000 i piatti di degustazione distribuiti nonostante la Festa si tenga all’aperto, però vicino al Lago in un contesto davvero incantevole.

Il menù del costo di € 15,00 (menù baby € 5,00) è composto da:

– CROSTONE CON PESTO DI FOGLIA DI BROCCOLO,

– ORZOTTO AL BROCCOLO DI TORBOLE (orzo del Bleggio),

Tutto condito con OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA de L’Agraria e dei produttori locali.

– FAGOTTINO ALLE MELE (Panificio Pasticceria Tecchiolli),

– CAFFE’ NESPRESSO MOKAMO,

– VINO O ACQUA.

In questa edizione sarà possibile anche acquistare i prodotti utilizzati per la preparazione dei piatti (vino, olio, orzo) disponibili in una “casetta” dedicata.