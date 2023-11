ITAS TRENTINO * VOLLEY: “ SUPERLEGA, SESTA VITTORIA DI FILA ANCHE MONZA SI INCHINA AI CAMPIONI D’ITALIA “

21.36 - domenica 19 novembre 2023

Il campo amico continua ad essere un fattore, soprattutto contro Monza, per l’Itas Trentino maschile. Questa sera alla ilT quotidiano Arena i Campioni d’Italia hanno confermato la propria imbattibilità stagionale e nel confronto diretto con i brianzoli (sempre sconfitti a Trento in sedici incontri ufficiali), regolando la Mint Vero Volley per 3-1 al termine di una partita che ha regalato emozioni, battaglia palla su palla, ma che alla fine ha confermato l’avvio di campionato senza macchia.

La sesta vittoria in altrettante partite giocate in regular season ha fra l’altro permesso ai padroni di casa di staccare le avversarie, portandosi in testa alla classifica in solitaria, approfittando del tie break giocato in Umbria fra Perugia e Piacenza. Il primo tentativo di fuga della stagione è stato messo in atto grazie ad una reazione da grande squadra; dopo aver perso in maniera netta il primo set, i gialloblù sono stati capaci di ripartire da zero, dominando il secondo set sino al 21-15 e poi dimostrando di saper soffrire per imporsi nel finale di secondo, terzo e quarto parziale, decisi sempre allo sprint.

Grande protagonisti della rimonta da tre punti l’opposto Rychlicki (best scorer ed mvp del match: 24 punti col 73% in attacco, condito anche da un muro ed un ace), lo schiacciatore Michieletto (22 col 56%, due muri e un ace ma soprattutto le schiacciate risolutrici degli ultimi due parziali) ed il centrale Kozamernik, autore di un prova molto generosa. In una partita poco condizionata da muro e battuta (11 punti per Trento, 9 per Monza nella somma dei due fondamentali), la differenza l’hanno fatta quindi le difese e gli scambi lunghi, vinti spesso dai Campioni d’Italia.

La cronaca della partita. L’Itas Trentino si ripropone sul mondoflex tricolore della ilT quotidiano Arena col classico starting six: Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Kozamernik e Podrascanin al centro, Laurenzano libero. La Mint Vero Volley Monza risponde con Kreling al palleggio, Szwarc opposto, Maar e Takahashi in banda, Galassi e Di Martino centrali, Gaggini libero. Il primo acuto lo regalano gli ospiti, a segno in fase di ricostruita con Takahashi e Szwarc e un errore di Sbertoli che valgono il +3 (4-7); i gialloblù provano a rifarsi sotto con un muro di Kozamernik sullo stesso giapponese (6-7), ma poi subiscono un nuovo affondo di Maar, che consiglia Soli di interrompere il gioco (7-11).

Alla ripresa, un block vincente di Podrascanin ancora sul canadese riporta in partita momentaneamente Trento (11-13), che però in seguito subisce un nuovo colpo da parte ancora di Maar e Szawarc (14-19). Il finale di parziale è in assoluto controllo dei brianzoli (15-21, 18-23), che si portano sullo 0-1 esterno già sul 19-25.

La reazione dei tricolori è immediata; dopo il cambio di campo è subito 3-1 per l’Itas Trentino che con Michieletto (gran muro su Szwarc) cerca subito di mettere pressione agli avversari. Eccheli spende un time out, che produce alla ripresa la parità (3-3, errore di Rychlicki), ma in seguito sale in cattedra Michieletto (7-5 e 12-9), spalleggiato bene dallo stesso Kamil (ace per il 14-10). I padroni di casa crescono ancora in attacco e dilagano (18-12, a segno anche Kozamernik), ma per portare a casa il punto della parità nel computo dei set devono soffrire ancora (21-17 e 23-21) perché Monza è rediviva e non molla mai la presa. Maar e Kreling sono sempre sul pezzo, ma alla fine anche loro rialzano la testa e cedono 25-22.

La Mint inizia col piglio giusto il terzo periodo (3-5 e 5-8), issata dal solito Szwarc, ma i Campioni d’Italia non ci stanno e rispondono colpo sul colpo, prima impattando a quota 10 con un ace aiutato dal net di Lavia e poi con uno strepitoso Michieletto, che mura l’opposto e contrattacca per il 12-10. La parte centrale è vibrante e lottata punto a punto (14-13, 17-15), con i gialloblù che restano davanti senza però dare l’impressione di avere completamente il set in mano.

Dopo un videocheck che dà ragione a Trento, Monza si innervosisce, regalando anche un punto diretto a gioco fermo (cartellino rosso a Szwarc per proteste); così l’Itas Trentino vola sul +4 (19-15). La frazione però regala ancora emozioni e brividi ai tifosi, perché la Mint si rifà sotto (21-20); allo sprint decide Michieletto: cambiopalla del 24-22 e cambiopalla del 25-23.

Nel quarto set Szwarc lascia posto a Loeppky nel ruolo di opposto degli ospiti, che partono forte (5-8), ma anche in questo caso i tricolori rintuzzano il loro tentativo di fuga con i servizi di Sbertoli e gli attacchi di uno scatenato Rychlicki (11-11). L’Itas Trentino mette la freccia con un muro di Podrascanin e un ace con l’aiuto del nastro di Michieletto (15-13); la squadra di Soli si tiene stretto a lungo il doppio vantaggio (17-15 e 20-18) anche per mezzo dei primi tempi del suo capitano. Il rush finale è però sul filo dell’equilibrio, perché Takahashi trova la parità a quota 21. Ci pensa Michieletto: break point proprio sul 24-23.

“Abbiamo incontrato la squadra che attualmente gioca la miglior pallavolo del campionato ed ottenere i tre punti è un grandissimo risultato – ha spiegato al termine della gara l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli – . Questa è stata la più bella vittoria di questo gruppo da quando lo alleno, perché magari il gioco non sarà stato sempre spettacolare ma i ragazzi hanno saputo mettere in campo grande abnegazione, concretezza e spirito di sacrificio. Siamo riusciti a stare dentro una partita difficile, accettando la lotta palla su palla e dimostrando di saper stare sempre e comunque in campo. È un ottimo punto di partenza in vista delle tante partite che ci attendono nel prossimo periodo”.

I Campioni d’Italia torneranno in campo alla ilT quotidiano Arena già giovedì 23 novembre, quando arriverà il momento di iniziare il cammino in 2024 CEV Champions League (ore 20.30, contro gli sloveni di Lubiana per il primo turno della Pool B). In SuperLega invece l’appuntamento più vicino in calendario è quello di domenica 26 novembre, sempre in casa per affrontare Catania (ore 18 – settimo turno di regular season).

Di seguito il tabellino dell’incontro della sesta giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2023/24 giocato questa sera alla ilT quotidiano Arena di Trento.

Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza 3-1

(19-25, 25-22, 25-23, 25-23).

ITAS TRENTINO: Lavia 9, Kozamernik 11, Michieletto 22, Rychlicki 24, Podrascanin 6, Sbertoli 1, Laurenzano (L); Magalini 1, Acquarone. N.e. Nelli, D’Heer, Cavuto, Pace, Berger. All. Fabio Soli.

MINT VERO VOLLEY: Takahashi 13, Galassi 11, Szwarc 12, Maar 15, Di Martino 8, Kreling, Gaggini (L); Visic Loeppky 7, Beretta. N.e. Frascio, Comparoni, Morazzini, Labarile. All. Massimo Eccheli.

ARBITRI: Curto di Gorizia e Zanussi di Treviso.

DURATA SET: 26’, 27’, 34’, 31’; tot 1h e 58’.

NOTE: 2.456 spettatori, per un incasso di 21.897 euro. Itas Trentino: 7 muri, 4 ace, 20 errori in battuta, 8 errori azione, 56% in attacco, 56% (43%) in ricezione. Mint Vero Volley: 8 muri, 1 ace, 16 errori in battuta, 4 errori azione, 56% in attacco, 59% (33%) in ricezione. Mvp Rychlicki.

*

Foto: Marco Trabalza