COMUNE TRENTO * SERVIZI FUNERARI: « AGGIORNAMENTO MISURE ORGANIZZATIVE, ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE SULL’EMERGENZA SANITARIA »

Servizi funerari: aggiornamento misure organizzative. Alla luce delle nuove disposizioni governative sull’emergenza sanitaria, la dirigente del servizio Servizi funerari ha aggiornato le misure organizzative interne.

L’accesso ai luoghi di pertinenza del servizio Servizi (uffici e loro pertinenze, locali di servizio, autorimesse, cimiteri, chiesa del Redentore e cappelle cimiteriali, …) avviene esclusivamente nel rispetto delle seguenti disposizioni:

negli uffici sono ammessi massimo 2 utenti per ciascun servizio funebre da ordinare, 1 utente per il disbrigo di ogni altra pratica

in sala d’attesa possono sostate contemporaneamente al massimo 3 persone, in caso di necessità, agli utenti in attesa verrà fissato apposito appuntamento

sono ammesse al massimo 2 persone in ciascuna camera mortuaria

è obbligatorio l’uso della mascherina, il mantenimento della distanza di sicurezza e raccomandato l’uso del gel disinfettante per le mani collocato agli ingressi.

Restano in vigore le altre disposizioni organizzative già emanate.

In particolare, per quanto riguarda la celebrazione dei funerali permangono alcune limitazioni, relative alla capienza massima della Chiesa del Redentore (38 posti) e dell’atrio delle camere mortuarie (25 posti) e la costante attenzione nell’evitare assembramenti dopo la cerimonia. Per le altre chiese cittadine il limite alla capienza è quello stabilito per ciascuna dal parroco.

Le camere mortuarie dell’ospedale Santa Chiara sono aperte tutti i giorni dalle 8 alle 18. È raccomandato il previo appuntamento telefonico (tel. 0461-903219 e 329-0092318).

Le camere mortuarie di via Giusti sono aperte da lunedì a sabato dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18, domenica e festivi dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Il cimitero monumentale è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 7 alle 18. I cimiteri periferici sono aperti dall’alba al tramonto.