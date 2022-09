URZÌ – FRATELLI D’ITALIA TRENTINO * GIORGIA MELONI A TRENTO: « NON SARANNO DI CERTO LE SEDICENTI “NUOVE BRIGATE ROSSE” A FERMARCI »

14.13 - venerdì 09 settembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Giorgia Meloni conferma la sua tappa a Trento. L’appuntamento per cominciare a riempire la piazza è per le 11.45 in piazza Santa Maria Maggiore e “non saranno di certo le sedicenti nuove Brigate Rosse a fermarci”, si annota dall’entourage della presidente di Fratelli d’Italia alla vigilia dell’evento.

Il matrimonio fissato per le 11 in chiesa non sarà un ostacolo, anzi sarà una occasione in più per celebrare idealmente, dalla piazza, l’unione di una coppia, la creazione di una famiglia.

Non ci poteva essere festa più bella per la comunità di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni ha voluto personalmente annunciare di volere iniziare il comizio qualche minuto più tardi per permettere la conclusione della cerimonia in chiesa e intanto ci sarà lo spazio per incontrare la stampa e i dirigenti e candidati del partito, il senatore uscente De Bertoldi, candidato alla Camera nel collegio di Trento, Alessia Ambrosi, capolista regionale alla Camera, insieme a Marco Galateo (portavoce provinciale di Bolzano) e Francesca Gerosa, presidente dell’Itea di Trento.

E poi Alessandro Urzì, coordinatore regionale e commissario provinciale di Trento, candidato in Veneto ma che contribuirà a rafforzare la voce del Trentino Alto Adige a Roma. E’ proprio Urzì a porre un tema sul matrimonio che si svolgerà in chiesa, comunicato dopo che era stata già allestita la organizzazione del comizio e concessa l’autorizzazione per la piazza. “Le autorità comunali di Trento si facciano un esame di coscienza avendo concesso a Fratelli d’Italia una piazza per un comizio salvo poi fare sapere che dato il matrimonio in corso bisognava farlo sottovoce.

I comizi vanno considerati gli eventi democratici più altri in un momento elettorale. Insomma verrebbe da pensare male se non fosse che Fratelli d’Italia invece coglierà l’occasione per condividere da spettatrice al momento di gioia all’insegna dei nostri valori più profondi, quelli della famiglia. Non ci interessa la fede politica degli sposi, ci interessa che vivano il loro momento con gioia contribuendo a rinsaldare i valori della società in cui viviamo tutti. Viva gli sposi. I locali pubblici della piazza di conseguenza godranno come non mai dell’ afflusso del pubblico. Insomma ancora una volta FdI dimostra nei fatti di essere per la famiglia e al fianco delle imprese.

Tanto più in una zona sventurata di Trento, occupata da bande criminali e spacciatori. Il segnale è forte: restituiamola al godimento dei cittadini, alle attività commerciali sane, alle celebrazioni di festa nella chiesa che la sovrasta. Appuntamento quindi, alla faccia del Comune, sabato dalle 11.45 in piazza Santa Maria maggiore per il comizio di Giorgia Meloni che inizierà poco dopo le 12.

Alessandro Urzì

Fratelli d’Italia Trentino