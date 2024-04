APT GARDA DOLOMITI (TN) * MOUNTAIN BIKE: « ACCESSIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ ALL’“FSA BIKE FESTIVAL RIVA DEL GARDA“, DAL 2 AL 5 MAGGIO »

13.22 - venerdì 26 aprile 2024

La 30ª edizione del FSA Bike Festival Riva del Garda, la prima organizzata completamente da Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A., sarà contraddistinta da numerosi elementi innovativi rispetto alle edizioni precedenti. Con l’obiettivo di crescere anno dopo anno, la nuova gestione trentina ha messo al centro del proprio progetto i temi della dell’accessibilità e della sostenibilità.

ACCESSIBILITÀ: UN FESTIVAL PER TUTTI

Grazie a ponti di collegamento, corsie e parcheggi accessibili per chiunque sarà più facile spostarsi all’intero dell’Area Expo. In collaborazione con Remoove, AsTrID OdV e ASD Sport Team Vallagarina, inoltre, è stata allestita una nuova area, denominata Bike For All, in cui saranno messe a disposizione biciclette dedicate a diversi tipi di disabilità.

Con il suo impegno a tutto campo, FSA Bike Festival Riva del Garda è il primo evento in Trentino a ricevere la certificazione ACS – OPEN MARK CERTIFICATION, rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento ad eventi completamente accessibili.

Ulteriori dettagli sull’accessibilità sono disponibili qui: Accessibilità

UN EVENTO SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE

La sostenibilità di un appuntamento con i numeri del Bike Festival – oltre 200 espositori e decine di migliaia di visitatori (70.000 nella passata edizione) – è un tema fondamentale per gli organizzatori.

In tutte le drink station del festival le bevande saranno conservate in fusto e servite in reusable cups in plastica riciclata, un sistema che consente di non ricorrere all’utilizzo di bottiglie di plastica o lattine. Non ci sarà acqua naturale in vendita: in collaborazione con AGS (Azienda Gardesana Servizi), in tutta l’area del festival ci saranno delle fontane di acqua potabile per riempire le borracce o le reusable cups. Lato food, è stato pensato un piano a chilometro zero che si basa sui prodotti del territorio e non sul tradizionale sistema di street food, food truck o privati, grazie alla collaborazione con pro loco e associazioni locali.

Energia

La 30ª edizione del FSA Bike Festival Riva del Garda sarà caratterizzata dalla certificazione 100% energia pulita. Per l’Area Expo, infatti, verrà fornita da Dolomiti Energia solo energia idroelettrica pulita e sostenibile. Naturalmente, tutto lo smaltimento dei rifiuti sarà organizzato in base a un sistema di raccolta differenziata.

Allestimenti

Tutti gli allestimenti saranno realizzati con strutture già utilizzate per altri eventi, in legno e in metallo, riadattate semplicemente dal punto di vista grafico con materiali plastici con una garanzia di durevolezza nel tempo.

Merchandising

Il merchandising brandizzato Bike Festival – altra novità di quest’anno – presenta un abbigliamento tecnico realizzato con filati riciclati e riciclabili, cotone organico e polietilene biodegradabile, nonché borracce in plastica riciclata e riciclabile.

Mobilità

La partnership con Auto Industriale Mobility Group, infine, permetterà di utilizzare una flotta di sole auto elettriche.

Ulteriori dettagli sulla sostenibilità sono disponibili qui: Sostenibilità

Maggiori informazioni, il programma del festival, iscrizioni alle gare e agli eventi collaterali sono disponibili sul sito ufficiale dell’FSA Bike Festival Riva del Garda: www.bikefestivalriva.com