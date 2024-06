ROTARY CLUB – TRENTINO NORD * NUOVO DIRETTIVO: “ PRESIDENTE OSCAR PALLAORO / VICEPRESIDENTE CORRADO TONONI / SEGRETARIO BIAGIO ANDREA ALGIERI”

07.25 - venerdì 28 giugno 2024

“Martedì 25 giugno il Rotary Club Trentino Nord si è riunito per il passaggio di consegne a conclusione dell’annata rotariana 2024/2025.

Il Presidente Carmela di Natale, dopo i saluti ai presenti, ha ricordato il Socio Gianni Zotta Baylo che qualche giorno fa, dopo una breve malattia, ci ha lasciati.

Nel corso di una serata molto partecipata da Soci e numerosi ospiti, ha passato in rassegna le molteplici attività svolte nei 12 mesi trascorsi.

Dalle conviviali dedicate all’arte, alla musica, alla scienza e alle eccellenze del territorio Trentino ha ricordato i vari service: il sostegno al Conservatorio Bonporti, al Centro Laurence KJ Feninger, alla Casa circondariale di Trento con i lavori di ripristino dei locali dedicati alla socializzazione. Particolare attenzione è stata posta ad un problema molto attuale attraverso il sostegno all’Associazione AMA Auto Mutuo Aiuto per il progetto Hikikomori, portato avanti dal RC Trento.

È stata un’annata che ha permesso l’incontro di altri Club rotariani vicini e lontani, il Presidente ha ricordato l’evento di marzo 2024 dedicato alla Special Orchestra di Ciriè Valli di Lanzo (TO) che ha visto l’arrivo a Trento di una folta delegazione di Rotariani di Ciriè con l’orchestra di artisti speciali costituita da 30 elementi e che si è esibita a Trento presso il Teatro Arcivescovile, alla presenza dei Rotariani di Gela (CL) giunti a Trento per incontrare i Rotariani del Rotary Club Trentino Nord e di Ciriè al fine di valutare la possibilità di creare una special orchestra a Gela.

Un cenno è stato fatto al viaggio in Sicilia, organizzato dallo stesso Presidente nella Sua amata Terra, avendo come base il Sea Water Hotel di Marsala, in 5 giorni sono stati visitati luoghi ricchi di fascino, storia, archeologia, mare e modernità come Segesta, Erice, Mazara del Vallo, Marsala e la splendida Favignana. Il viaggio ha costituito una preziosa occasione di incontro e reciproca conoscenza con i Soci del RC Mainburg-Hallertau, da anni gemellato con il RC Trentino Nord, e del RC Marsala.

In aggiunta a queste attività sul territorio italiano è stato dato un importante contributo alla Rotary Foundation per sostenere i service internazionali che da sempre impegnano il Rotary nel creare speranza nel mondo. Il Presidente, in linea con la propria professione di medico, animata da naturale sensibilità verso la cura e la prevenzione delle malattie, ha voluto destinare dei fondi alla lotta alla poliomelite, lotta che è stata e continua ad essere uno degli obiettivi fondamentali del Rotary che, attraverso una vastissima campagna vaccinale mondiale, ha quasi eradicato il virus selvaggio della polio dalla faccia della terra.

In tema di aiuto ai meno fortunati è stato assegnato un contributo all’Arcidiocesi a sostegno della Caritas per l’impegno nella Mensa della Provvidenza.

Sono stati destinati dei fondi alla “Borsa del Tennis”, service del Rotary Club Gela, che in questa stagione di grandi successi italiani legati al talento del Nostro Jannik Sinner, ha voluto dare ai bambini meno abbienti la possibilità di seguire un corso di tennis. L’attenzione ai giovani è stata posta anche donando un contributo al Rotaract di Trento e al service “Thinksafe”, portato avanti dal Rotary Club Rovereto Vallagarina, volto a sensibilizzare i ragazzi delle scuole sul tema della sicurezza del lavoro.

Infine ampio spazio è stato dedicato al service che ha caratterizzato l’intera annata:: “Il Bosco del Futuro”, progetto sperimentale di rimboschimento, realizzato sui territori della Magnifica Comunità di Fiemme e della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri atto a studiare e contrastare i danni della tempesta Vaia, dell’infestazione da bostrico e dei cambiamenti climatici.Sono stati piantati circa 15.000 alberi di varie essenze su due aree estese complessivamente circa 10 ettari.

Durante la serata è stato proiettato il filmato dedicato al progetto, realizzato e donato da Claudio Ruatti di Brand&Soda, presente alla proiezione e che ha ricevuto i ringraziamenti del Club.

Anche Mauro Gilmozzi, Scario della Magnifica Comunità di Fiemme, ha preso la parola, spiegando l’originalità del progetto che non è un semplice rimboschimento, ma un’opportunità che permetterà, in futuro, di studiare il comportamento e la resilienza di un bosco caratterizzato dalla biodiversità di alberi provenienti da altitudini più basse e quindi da climi più caldi. Ha ringraziato il Presidente Carmela di Natale e Alberto Cristanelli, Past Governor del Distretto 2060 nonchè Presidente della Commissione Progetti del RC Trentino Nord, ispiratore e curatore del progetto in virtù della sua innata passione per il bosco. Alberto, come ha ricordato Carmela di Natale, è stato determinante per l’avvio e la presentazione della domanda di Global Grant, ossia la richiesta di sostegno alla Rotary Foundation.

Il Global Grant è stato approvato dalla Rotary Foundation, con grande orgoglio e soddisfazione di tutti i Soci del Club. Il service, cui sono stati destinati circa 85.000 dollari, ha ricevuto il sostegno di molti Rotary Club Trentini, del Piemonte, della Sicilia e della Germania come il Rotary Club Mainburg-Hallertau, da anni gemellato con il RC Trentino Nord.

Nel corso della serata è stato poi assegnato il massimo riconoscimento Rotariano per meriti ed impegno, “Paul Harris Fellow” a Biagio Andrea Algieri per la sua instancabile e generosa attività nel mantenere aggiornati i Soci attraverso il Bollettino del Club.

Il passaggio di consegne è stato caratterizzato da sentimenti di genuina emozione, un lungo applauso ha salutato il passaggio del Collare da Carmela di Natale al neo Presidente Oscar Pallaoro, il cui Direttivo è così composto: Oscar Pallaoro – Presidente, Corrado Tononi – Vicepresidente, Biagio Andrea Algieri – Segretario, Christian Marchi – Tesoriere, Gianluca degli Avancini – Prefetto, David Cerdà – Consigliere, Michele Pizzinini – Consigliere, Barbara Fedrizzi – Consigliere, Carmela di Natale – Past President.

Oscar Pallaoro ha salutato tutti e ha dichiarato che guiderà il Club con attenzione in linea con i principi rotariani.

Il consueto rintocco della Campana Rotariana ha simbolicamente concluso la Presidenza di Carmela di Natale inaugurando la nuova annata di Oscar Pallaoro.”

Carmela di Natale

Presidente RC Trentino Nord