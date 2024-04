MINISTERO SALUTE * COVID – REPORT 18/24 APRILE : « 100.622 I TAMPONI EFFETTUATI IN ITALIA / VENETO (18.348) / CAMPANIA (15.948) / LOMBARDIA (13.731) / PIEMONTE (10.784) / TRENTINO (294) »

12.44 - venerdì 26 aprile 2024

In merito all’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19, si specifica che nella settimana compresa tra il 18 e il 24 aprile 2024 si registrano:

528 nuovi casi positivi con una variazione di -1,9% rispetto alla settimana precedente (n: 538)

7 deceduti con una variazione di -22,2% rispetto alla settimana precedente (n: 9)

100.622 tamponi effettuati con una variazione di -6,4% rispetto alla settimana precedente (n: 107.539)

Tasso di positività dello 0,5%, invariato rispetto alla settimana precedente (0,5%)

Il tasso di occupazione in area medica al 24/4/2024 è pari a 0,9% (570 ricoverati), rispetto a 1,1% (700 ricoverati) del 17/04/2024.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva al 24/4/2024 è pari allo 0,2% (19 ricoverati), rispetto allo 0,3% (22 ricoverati) del 17/04/2024.