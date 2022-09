ON. BINELLI (LEGA TRENTINO) * MANIFESTI ELETTORALI STRACCIATI: « QUESTI GESTI VIGLIACCHI NON CI FERMANO, SONO LA PROVA CHE SALVINI STA LAVORANDO BENE PER IL PAESE »

12.59 - venerdì 09 settembre 2022

“Ai poveracci che questi giorni hanno vandalizzato (in allegato ad esempio le foto a Comano Terme e Strembo) i cartelloni elettorali stracciando e imbrattando i poster della Lega diciamo solo che questi gesti vigliacchi non ci fermano, anzi, sono la prova che Matteo Salvini sta lavorando bene per il Paese. Questa è la presunta democrazia di chi non accetta nessun contraddittorio e, ai fatti concreti che la Lega sta mettendo in atto per i cittadini, risponde con minacce di morte, atti vandalici e azioni violente.

Questi sono i soliti ‘democratici’ che vogliono tappare la bocca a chi non la pensa come loro. Sono coloro che non hanno altra arma che la violenza per mostrare le idee che non hanno. Sono coloro che se aprono la bocca non esce nulla, se non sputi, insulti e minacce. Noi però preferiamo i contenuti e le idee alla violenza. I vigliacchi rossi se ne facciano una ragione; oggi siamo solo più convinti ad andare avanti nel nostro lavoro a testa alta a fianco di Matteo Salvini”.

Lo dichiara in una nota il commissario della Lega Trentino Diego Binelli