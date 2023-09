PAT * “TRENTODOC FESTIVAL“: « TRE GIORNI DI FESTA PER DEGUSTARE LE BOLLICINE DI MONTAGNA, ALLA KERMESSE DIODATO E LA GIALAPPA’S BAND (22-24/9) » (PDF PROGRAMMA)

12.59 - venerdì 1 settembre 2023

Trentodoc Festival: macchina organizzativa al lavoro. Appuntamento dal 22 al 24 settembre. Tre giorni di festa per degustare, scoprire, raccontare e condividere le bollicine di Trentodoc. Un lungo weekend, dal 22 al 24 settembre, che accenderà Trento e tutto il Trentino. Una festa che coinvolgerà addetti ai lavori, tanti ospiti e appassionati. La macchina organizzativa è al lavoro per affinare il programma dell’evento voluto dall’assessorato all’agricoltura, e realizzato dall’Istituto Trento Doc e da Trentino Marketing in collaborazione con il Corriere della Sera.

Tra le novità un nuovo ospite, ovvero Andrea Lonardi secondo Master of Wine italiano, insignito del titolo a Londra il 25 agosto scorso. Sarà al festival venerdì 22 settembre alle 18.30 al Wine talk “Generazione Z e Millennials: i nuovi percorsi del vino”. “Siamo particolarmente soddisfatti di questo ricco programma che giorno dopo giorno si sta arricchendo di nuovi protagonisti – sottolinea l’assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli – Attraverso talk, degustazioni ed eventi speciali, nei luoghi storici e nelle cantine del territorio daremo risalto ad una eccellenza del nostro territorio. L’invito è quello di visitare il sito, scoprire gli appuntamenti e non lasciarsi scappare l’occasione per conoscere e apprezzare le bollicine di montagna.”

La kermesse – con la direzione scientifica di Luciano Ferraro, vicedirettore del Corriere della Sera – porterà grandi enologi, esperti e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo quali il cantautore Diodato e la Gialappa’s Band, offrirà ad appassionati e grande pubblico la possibilità di compiere un’esperienza a tutto tondo all’insegna del buon bere con degustazioni guidate, show cooking, dibattiti, feste e altri momenti dedicati alla socialità. Senza dimenticare ovviamente le vere protagoniste di questi tre giorni di festa: le case spumantistiche che accoglieranno gli ospiti con visite nei vigneti, laboratori didattici, aperitivi, cene a tema e serate musicali.

Un Festival che vedrà coinvolta la città di Trento, con i suoi cortili, i parchi e i palazzi storici (in testa l’enoteca provinciale di Palazzo Roccabruna) e i territori di produzione con le loro bellezze, grazie alla collaborazione delle Aziende di promozione turistica del territorio e della Strada del vino e dei sapori. E ancora: bar, ristoranti ed enoteche animeranno il lungo weekend proponendo eventi, degustazioni e menù abbinati a Trentodoc.

Il programma completo e la prenotazione degli appuntamenti sul sito https://trentodocfestival.it/.