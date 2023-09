PAT * “GIORNATA AUTONOMIA 2023“ – 5/9: « NELLA MATTINATA IN SALA DEPERO I “FORUM DELL’AUTONOMIA” / 16.30 CERIMONIA UFFICIALE / VISITE GUIDATE A PALAZZO TRENTINI »

12.38 - venerdì 1 settembre 2023

Giornata dell’Autonomia 2023, gli appuntamenti per martedì 5 settembre.Nella mattinata in Sala Depero i “Forum della Autonomia”, alle 16.30 la Cerimonia ufficiale. Visite guidate a Palazzo Trentini e alla mostra “La Provincia si racconta”.

Il 5 settembre, giorno in cui nel 1946 fu firmato l’accordo fra Alcide de Gasperi e Karl Gruber, si celebra in Trentino la Giornata dell’Autonomia, per sottolineare il valore di un assetto istituzionale che ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo pacifico del Trentino Alto Adige, esempio di tutela dei diritti delle minoranze. E’ ricco il programma di iniziative a cura della Provincia autonoma di Trento, del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento e del Consiglio delle autonomie locali per martedì 5 settembre al Palazzo della Provincia a Trento.

Sala Depero ospiterà, a partire dalle 9.30, tre Forum dell’Autonomia. Si partirà con un focus dedicato alla “Educazione alla cittadinanza e all’autonomia”, per poi proseguire alle 10.30 con “La Provincia si racconta: formazione e ricerca storica” . La mattinata di lavori terminerà alle 11.30 con la presentazione del nuovo volume “L’esercizio dell’autonomia: fonti d’archivio, casi di studio, progetti”. La cerimonia ufficiale, moderata dal Capo Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento Giampaolo Pedrotti, avrà inizio alle 16.30, sempre in Sala Depero. Interverranno il presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento Walter Kaswalder, il presidente del Consiglio delle autonomie locali Paride Gianmoena e il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Seguiranno poi i contributi del direttore della Fondazione Museo storico del Trentino Giuseppe Ferrandi e dello storico Giorgio Mezzalira. Sempre martedì sono state organizzate visite guidate a Palazzo Trentini e alla mostra “La Provincia si racconta”. Maggiori informazioni sono disponibili su: www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Giornata-autonomia.

La mattinata di lavori in Sala Depero avrà inizio alle 9.30 con l’introduzione del direttore generale della Provincia autonoma di Trento Paolo Nicoletti e del presidente del Comitato per il Cinquantenario del Secondo Statuto d’autonomia Giuseppe Ferrandi. Tre i Forum dell’Autonomia che si alterneranno nel corso della mattinata.

1° Forum dell’Autonomia: Educazione alla cittadinanza e all’autonomia

(per approfondimenti in allegato il comunicato stampa del Consiglio provinciale)

2° Forum dell’Autonomia: La Provincia si racconta: formazione e ricerca storica

Il secondo momento della mattinata avrà inizio alle 10.30 con il saluto del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Luca Comper, Dirigente generale del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento, proporrà un intervento sul tema “L’identità e i valori dei dipendenti provinciali”. Seguirà un approfondimento a cura della Fondazione Museo Storico del Trentino dal “Dalla mostra ‘La Provincia si racconta’: nuove prospettive di ricerca storica”. Interverranno i ricercatori Denis Pezzato con “Patstories50. Storie di lavoro in formato post”, Davide Leveghi sul tema “Fra crescita delle competenze e percezione della crisi: il significato dell’autonomia nel dibattito politico-giornalistico locale” ed infine Sara Zanatta che approfondirà il tema “Le antenne dell’autonomia. Prospettive di ricerca sulla storia della radio e della televisione in Trentino”.

3° Forum dell’Autonomia: Presentazione del volume “L’esercizio dell’autonomia: fonti d’archivio, casi di studio, progetti”

Alle 11.30 sarà presentato il nuovo volume “L’esercizio dell’autonomia: fonti d’archivio, casi di studio, progetti” (a cura di Roberta G. Arcaini e Armando Tomasi). Il libro raccoglie i testi presentati da relatori e relatrici durante la Giornata di studi svoltasi a Trento il 19 ottobre 2021 ed una sintesi dei saluti istituzionali, della Tavola rotonda e di due interventi. Il volume sarà illustrato dal dirigente generale della UMST soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia autonoma di Trento Franco Marzatico.

Le visite guidate

In occasione della Giornata dell’Autonomia sarà possibile visitare Palazzo Trentini, sede del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Le visite guidate sono fissate per le ore 10.00, 14.00 e 16.00. Informazioni e prenotazioni scrivendo a ufficio.stampa@consiglio.provincia.tn.it o telefonando allo 0461 213111.

Un’altra opportunità è invece quella di poter visitare, al Palazzo della Provincia, la mostra “La Provincia si racconta” a cura della Fondazione Museo storico del Trentino. La visita guidata è prevista per le ore 15.00. Informazioni e prenotazioni scrivendo a laprovinciasiracconta@museostorico.it o telefonando allo 0461 230482.

Apertura gratuita del METS-Museo etnografico trentino San Michele

Il METS-Museo etnografico trentino San Michele sarà visitabile gratuitamente sia domenica 3 settembre (come di consueto ogni prima domenica del mese) sia martedì 5 per celebrare la Festa dell’Autonomia. Dunque per due giornate “consecutive”, posto che lunedì è giorno di chiusura per i musei, con il consueto orario 10-18 le collezioni del Museo e le iniziative ospitate si potranno godere in forma totalmente gratuita.

Il ricco patrimonio etnografico è a disposizione per chi voglia conoscere e approfondire: le collezioni spaziano dall’agricoltura alla tessitura, dagli attrezzi per la malga e l’alpeggio alle ceramiche, dalla devozione popolare alle grandi macchine che funzionavano con la forza idraulica, dagli strumenti musicali alle culle, dal laboratorio del fabbro a quello del calzolaio, dagli attrezzi del falegname ai gioielli nuziali.

Programma: