COMUNE DI TRENTO * LIBERI DA DENTRO: « IL 9/10 AL TEATRO SAN MARCO LA PROIEZIONE DEL FILM “ VIAGGIO IN ITALIA – LA CORTE COSTITUZIONALE NELLE CARCERI ”, PRESENTE IL GIUDICE DARIA DE PRETIS »

Il progetto “Liberi Da Dentro. Verso una giustizia riparativa?” inaugura la sua terza edizione il 9 ottobre, presso il Teatro S. Marco, a Trento alle ore 20.30, con la proiezione di “Viaggio in Italia. La Corte Costituzionale nelle Carceri” e un dialogo con la giudice della Corte Costituzionale prof.ssa Daria de Pretis.

“Liberi da Dentro” è un progetto alla sua terza edizione. “Verso una giustizia riparativa?” è il titolo di quest’anno. Attraverso molteplici iniziative culturali, il progetto vuole diffondere nella cittadinanza una conoscenza reale del mondo del carcere e renderla consapevole della necessità che i percorsi di pena siano gestiti in chiave riparativa: poiché ciò avvenga, è indispensabile il coinvolgimento attivo e responsabile del territorio.

Il percorso prevede presentazioni di libri, film, spettacoli teatrali, partecipazione a fiere e spazi pubblici, attività di formazione e testimonianze biografiche e vedrà il coinvolgimento attivo di persone detenute e studenti/esse, con l’obiettivo di raggiungere quante più persone possibile e creare così quel filo conduttore che possa, circolarmente, veicolare un messaggio dall’esterno all’interno del carcere e da qui tornare alla comunità.

Il messaggio è chiaro: chi temporaneamente viene privato della propria libertà non deve, per questo, essere privato della dignità personale, e le pene hanno senso e rispondono ai principi costituzionali, se hanno una visione di tipo rieducativo e riparativo.

L’edizione 2020-2021 del progetto si apre con la proiezione del film di Fabio Cavalli “Viaggio in Italia. La Corte Costituzionale nelle carceri”, con la partecipazione della prof.ssa

Daria de Pretis, giudice della Corte Costituzionale. L’evento vedrà tre tappe: una dedicata alle scuole, una in carcere e la terza aperta alla cittadinanza, presso il Teatro S. Marco.

Il film si ispira all’omonima iniziativa avviata dalla Corte Costituzionale nel 2018: racconta di sette giudici della Corte Costituzionale che incontrano persone detenute in sette Istituti penitenziari italiani, Rebibbia a Roma, San Vittore a Milano, il carcere minorile di Nisida, Sollicciano a Firenze, Marassi a Genova, Terni, Lecce sezione femminile. Ad accompagnarli, l’agente di Polizia penitenziaria Sandro Pepe.

Un film che permette di scoprire davvero ciò che si crede illusoriamente di conoscere, di aprire lo sguardo su quegli aspetti della realtà che stanno nell’ombra. Un incontro tra due mondi opposti, quella del giudicante e del giudicato, che trovano l’occasione di dialogare e conoscersi per capire.

La proiezione del film e l’incontro con la giudice della Corte Costituzionale Daria de Pretis sarà venerdì 9 ottobre alle ore 20.30 presso il Teatro S. Marco, via San Bernardino, 8 a Trento.

L’ingresso è libero, ma è necessario prenotare sul sito del Teatro S. Marco (sezione “calendario”: www.teatrosanmarco.it/calendario-1/).

Sono partner del progetto: Scuola di Preparazione Sociale (capofila), APAS, Associazione Dalla Viva Voce, Fondazione Franco Demarchi, Museo Diocesano Tridentino, Teatro delle Quisquilie, Caritas Diocesana Trento, Edizioni La Meridiana, Associazione Trentino Arcobaleno, Associazione Microfinanza e Sviluppo Onlus, Coordinamento Teatrale Trentino, Comune di Trento, Comune di Riva del Garda, Comune di Rovereto, Provincia Autonoma di Trento.

L’iniziativa è realizzata con il contributo di: Fondazione Caritro – Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.