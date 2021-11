PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EUSALP E EUREGIO – CONVEGNO SULL’APPRENDISTATO: FUGATTI, « STRUMENTO PER METTERE IN CONTATTO LAVORATORI ED AZIENDE »

Il convegno di Eusalp e Euregio sull’apprendistato. Fugatti: strumento per far incontrare lavoratori e aziende. Bisesti: i formatori centrali per il successo del progetto.

La formazione duale ponte tra scuola e lavoro.

Un confronto sulla formazione duale nei territori dell’Eusalp e in particolare in quelli che formano l’Euregio è stato al centro della giornata di confronto che si è tenuta a giovedì 11 novembre alla Fondazione Edmund Mach a San Michele all’Adige. A organizzare l’evento, che si è articolato in due sessioni, una mattutina e una pomeridiana, sono stati l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino in collaborazione con il Dipartimento Società e Lavoro del Land Tirolo, l’Ausbilderforum, il Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia autonoma di Trento, la Fondazione Edmund Mach ed il Gruppo di Azione 3 di Eusalp.

Il convegno si intitola “Formazione duale nella Macroregione alpina Eusalp e in particolare nei territori dell‘EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino: formare i formatori come best practice per una formazione aziendale di alta qualità” e ha visto la presentazione di esperienze pratiche e di formazione da alcuni dei territori che aderiscono all’Eusalp e all’Euregio.

La Provincia autonoma di Trento, dalla costituzione della Macroregione alpina Eusalp, detiene il coordinamento del Gruppo di Azione 3 (AG 3) che si occupa di formazione nei settori strategici e di mercato del lavoro. L’AG 3, attraverso il proprio Work Plan 2020 – 2022 – redatto ed approvato dal gruppo e condiviso con la Presidenza francese di EUSALP e con l’Executive Board – definisce le attività e le progettualità che intende svolgere nell’arco temporale del progetto, armonizzandole con il lavoro di tutti i 9 Gruppi di Azione a supporto di Eusalp.