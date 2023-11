A.C. TRENTO * CALCIO “ SERIE C”: “ GLI AQUILOTTI IN TRASFERTA BATTONO 1-O IL CAPOLISTA MANTOVA, AL ‘MARTELLI’ È FESTA “

17.40 - domenica 19 novembre 2023

Il Trento batte 1-0 in trasferta la capolista Mantova: al ‘Martelli’ è festa grande per i gialloblù di Tedino. Nella quattordicesima giornata di Serie C Now il Trento s’impone in trasferta sulla prima della classe. Decide la sfida la rete realizzata nel secondo tempo da Tomi Petrovic. Venerdì 24 novembre alle ore 20:45 appuntamento casalingo contro l’AlbinoLeffe.

Nella quattordicesima giornata di Serie C Now il Trento espugna lo Stadio Martelli di Mantova grazie allo 0-1 realizzato da Tomi Petrovic. Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Tedino che salgono così, con ventidue punti, al sesto posto in graduatoria in coabitazione con Pro Vercelli e Vicenza.

A decidere la sfida del ‘Martelli’ è la rete, realizzata nel secondo tempo, da Tomi Petrovic. Cronaca. Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Ferri, Garcia Tena e Vaglica. In mezzo al campo agiscono: Di Cosmo, Suciu e Sangalli mentre il terzetto offensivo è formato da Petrovic centrale e Attys e Anastasia sui lati.

Il primo squillo dell’incontro è degli uomini di casa che al 9’ arrivano alla conclusione con Fiori, senza però centrare lo specchio difeso da Russo. Pochi minuti più tardi arriva anche la risposta degli uomini di Bruno Tedino che prima impegnano Festa con una deviazione aerea di Di Cosmo e poi con un tiro di Attys.

L’ultima occasione della prima frazione è di marca locale con il fendente dalla distanza di Bani al 42’. Il primo tempo termina quindi sullo 0-0. La prima occasione del secondo tempo è del Mantova con la conclusione verso lo specchio di Trimboli, che non impensierisce però Russo. Il Trento si difende con ordine e al 66’ passa in vantaggio: Di Cosmo prima recupera generosamente un ottimo pallone e poi lo serve precisamente al centro dell’area a Petrovic.

L’attaccante gialloblù, ricevuta la sfera, rimane concentrato e di destro batte Festa, facendo esplodere di gioia il settore ospiti del ‘Martelli’. Nel finale gli attacchi dei locali non portano alla rete. A Mantova è festa grande per i gialloblù che ottengono una vittoria che mancava da tantissimi anni e che salgono così, con 22 punti in graduatoria, al sesto posto in coabitazione con Pro Vercelli e Vicenza.

Venerdì prossimo gli uomini di Bruno Tedino torneranno in campo alle ore 20:45 per giocare, nella quindicesima giornata di Serie C Now, allo Stadio ‘Briamasco’ contro l’AlbinoLeffe.

TABELLINO

MANTOVA – A.C. TRENTO 1921 0-1 (0-0)

Rete: 21’st Petrovic

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Redolfi (14’st Suagher), Brignani, Panizzi; Trimboli (34’st Wieser), Burrai, Bani (26’st Monachello); Galuppini, Mensah (34’st Debenedetti), Fiori. A disposizione: Sonzogni, Celesia, Cavalli, Fedel, Napoli, Argint, Castellani, Giacomelli. Allenatore: Davide Possanzini

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini, Ferri, Garcia Tena, Vaglica; Di Cosmo, Suciu (14’st Rada), Sangalli; Attys (14’st Pasquato), Petrovic (47’st Brevi), Anastasia (34’st Trainotti). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Obaretin, Terrani, Galazzini, Barison. Allenatore: Bruno Tedino

ARBITRO: Sig.ra Maria Marotta di Sapri

ASSISTENTI: Amedeo Fine di Battipaglia e Davide Santarossa di Pordenone

IV UFFICIALE: Gabriele Iurino di Venosa

NOTE: pomeriggio autunnale, cielo sereno, temperatura attorno 14°. Campo in buone condizioni. All’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento per la giornata mondiale delle vittime della strada. Ammoniti: 38’pt Anastasia, 5’st Burrai, 19’st Rada, 22’st Frosinini, 36’st Panizzi, 38’st Sangalli

Recupero: 0’+5’

Totale spettatori: 5322

INTERVISTA – BRUNO TEDINO

“Oggi dobbiamo fare i complimenti al Mantova perché ha dimostrato, ancora una volta, di essere una realtà straordinaria e che sa giocare un calcio diverso da tutte le altre squadre di Serie C. Oggi la squadra ha messo in campo grande cuore, voglia ed energia. I ragazzi hanno interpretato molto bene la partita, soffrendo quando era il momento di farlo e attaccando quando c’era la possibilità. Siamo riusciti a limitare il raggio d’azione dei loro centrocampisti. Loro hanno un modo di giocare che è molto particolare ma siamo comunque stati sempre in partita. Abbiamo aspettato e siamo ripartiti nei momenti più delicati. Oggi tutti hanno messo il loro mattoncino per portare a casa un risultato importante”.