CPS – CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI / TRENTINO * COORDINAMENTO CONSULTE (UCN): « ROMA, MATTEO BONETTI PANCHER NOMINATO VICE PORTAVOCE NAZIONALE»

14.15 - giovedì 29 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il 27 e il 28 febbraio si è riunito a Roma presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’Ufficio di Coordinamento Nazionale delle Consulte (UCN), organo esecutivo composto dai rappresentanti regionali delle consulte studentesche di tutto il Paese.

All’ordine del giorno le elezioni per il rinnovo delle quattro principali cariche dell’Ufficio Amministrativo delle Consulte, il cui esito è stato:

Portavoce nazionale: Luca Santo (Lazio),

Vice portavoce nazionale: Matteo Bonetti Pancher (Provincia autonoma di Trento),

Segretario: Giovanni De Martino (Campania),

Consigliere: Riccardo Dallacasagrande (Emilia-Romagna).

“Mercoledì 28 febbraio l’Ufficio di Coordinamento Nazionale delle Consulte (UCN), composto dai rappresentanti degli studenti di tutte le regioni italiane, mi ha eletto ad ampia maggioranza Vice Portavoce Nazionale degli Studenti.

Per la prima volta nella storia sarà un ragazzo della Provincia Autonoma di Trento a rivestire la seconda carica di rappresentanza studentesca più alta della nazione, e questo è per me motivo di grande orgoglio.

Lavorerò assieme agli altri rappresentanti per affrontare le problematiche e le sfide che la scuola italiana si trova ad affrontare, portando il Trentino come modello di efficienza e laboratorio di sperimentazione. Condividendo l’attuale dibattito vertente sulle carenze formative, ho raccolto innumerevoli critiche verso il sistema nazionale e curiosità verso quello trentino. Stesso discorso sul tema della disconnessione. Conferma del fatto che, come sosteniamo dal principio, su tali questioni il Trentino dovrebbe porsi come apripista, proponendo soluzioni innovative che siano da esempio per il resto del Paese”

I lavori sono proseguiti con l’esposizione da parte dei referenti territoriali delle tematiche più urgenti emerse nelle rispettive regioni. Tra le più ricorrenti, la richiesta di affrontare la complessa questione relativa al benessere psicologico, una riforma dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) – in Trentino ancora denominati come “Alternanza Scuola – Lavoro” – e l’attenzione al divario territoriale su aspetti come il trasporto pubblico e l’edilizia scolastica.

Per la Provincia Autonoma di Trento, sono stati sollevati tre punti principali:

1. Larichiestadiunconfrontosulsistemadellecarenzeformativenazionaleparagonato a quello Trentino per individuarne punti di forza e criticità;

2. L’importanzadel“Dirittoalladisconnessione”,legatoadoppiofiloconilcontrastoal disagio psicologico che vivono tantissimi studenti e studentesse;

3. L’individualizzazionedell’apprendimento,perunascuolachevalorizzilecapacitàegli interessi del singolo e lo incoraggi nel costruirsi un percorso educativo e di apprendimento autonomo e personalizzato.

Ha concluso i due giorni di lavoro il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha incontrato i rappresentanti degli studenti presso il Salone dei Ministri del Mim. “All’interno di ogni scuola – ha dichiarato il Ministro Valditara – la partecipazione studentesca trova piena espressione nella Consulta Provinciale degli Studenti. Questo impegno – attuato mediante un’elezione democratica – rappresenta un momento altamente formativo per i giovani. La scuola costituzionale mette lo studente al centro del processo educativo: sin dal primo giorno del mio insediamento ho sempre sottolineato questo principio. Intendo dunque valorizzare il ruolo delle Consulte studentesche, autentica palestra di democrazia. Auguro agli studenti neo eletti buon lavoro, garantendo loro che da parte mia e del Ministero dell’Istruzione e del Merito ascolto e supporto non verranno mai meno, all’insegna di un confronto costruttivo”.

*

Matteo Bonetti Pancher

Presidente della Consulta provinciale degli studenti