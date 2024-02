PAT – PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SS47 VALSUGANA: « DA VENERDÌ 1/3 SI RIPRISTINA LA CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA SUD A DOPPIO SENSO »

13.59 - giovedì 29 febbraio 2024

L’annuncio di Anas: da domani venerdì primo marzo si ripristina la circolazione sulla carreggiata sud a doppio senso

Riapertura della SS47 Valsugana, Fugatti: “Un’ottima notizia, grazie a tutti i tecnici intervenuti”.

“La riapertura in località Valbrenta della SS47 Valsugana da domani, venerdì primo marzo, in anticipo rispetto ai tempi previsti inizialmente è una notizia assolutamente positiva per il Trentino e per tutte le famiglie e attività economiche in Valsugana e in Primiero che hanno vissuto le difficoltà dovute alla chiusura. Era nostro dovere dare loro una risposta il prima possibile e per questo abbiamo offerto anche la disponibilità dei nostri tecnici, pur non essendo un tratto di nostra competenza, ove se ne fosse ravvisata la necessità. Il ripristino della circolazione grazie ai primi interventi di messa in sicurezza che poi proseguiranno è quindi un ottimo passo.

Ringrazio tutti i soggetti e i tecnici intervenuti, il collegamento Trento-Bassano si conferma strategico per la nostra comunità ed economia”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti commenta l’annuncio di Anas per la riapertura al traffico sulla carreggiata sud, con doppio senso di circolazione, della SS47 nel comune di Valbrenta, in località San Marino in provincia di Vicenza, ad una decina di chilometri dal confine con il Trentino. La statale era stata chiusa a causa della frana del 12 gennaio che aveva causato l’interruzione sia della circolazione stradale che ferroviaria.

Il transito – precisa Anas – sarà consentito, in una prima fase, ai mezzi con massa a pieno carico inferiore a 25 tonnellate.

Il provvedimento di riapertura, in anticipo rispetto al cronoprogramma, sarà in vigore dalle ore 8:00 di domani venerdì primo marzo e consentirà di nuovo il collegamento stradale diretto tra Trento e Bassano.