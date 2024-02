FBK – TRENTO * “WEBVALLEY 2024 INTERNATIONAL“: « PUBBLICATO IL BANDO PER LA “SUMMER SCHOOL“, PER GIOVANI APPASSIONATI AL MONDO DELLA RICERCA »

11.15 - giovedì 29 febbraio 2024

Webvalley 2024 International. Pubblicato il bando per la summer school organizzata dalla FBK. Un’occasione da cogliere al volo per le ragazze e i ragazzi appassionati al mondo della ricerca che frequentano il quarto anno della scuola superiore: è pubblicato il bando per il soggiorno-studio estivo “WebValley 2024 – International” organizzato dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento.

L’edizione di quest’anno sarà dedicata all’osservazione della Terra dallo spazio. La ionosfera e i fenomeni che in essa si verificano continuamente, come tempeste geomagnetiche, variazioni del vento solare, cambiamenti di campi e plasmi in conseguenza a fenomeni sismici o eventi di origine antropica, saranno il focus delle osservazioni. Come strumenti e metodi di studio saranno utilizzati i più recenti approcci di data science e sofisticate tecniche di intelligenza artificiale. L’iniziativa si focalizzerà sull’analisi di dati raccolti dagli strumenti a bordo del satellite CSES-01 (China Seismo Electromagnetic Satellite), in orbita dal 2018. Verrà data particolare attenzione al rivelatore di particelle di alta energia HEPD-01, realizzato dalla collaborazione italiana Limadou e saranno esaminate diverse applicazioni, compresa l’analisi della correlazione temporale con eventi sismici e meteorologici.

L’attività verrà svolta in collaborazione con i centri “Digital Industry” e “Digital Health & Wellbeing”, le unità di Data Science, Data Science for Industry and Physics e Data Science for Health della Fondazione Bruno Kessler, il Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Indicativamente la strutturazione del camp prevede una settimana di corsi e laboratori e due settimane per la messa a punto di un progetto.

Come avvenuto nelle scorse edizioni, anche quella di quest’anno sarà aperta a studenti internazionali e si chiede quindi ai partecipanti una buona comprensione della lingua inglese.

La Fondazione Bruno Kessler bandisce fino a 12 borse di studio (selezionando anche alcune riserve), una parte delle quali destinata a studenti della provincia di Trento. A maggio verranno aperte alcune candidature aggiuntive, fino a un massimo di 20 in totale, per studentesse e studenti internazionali, tra cui anche i finalisti del Premio ISEF, la più grande competizione scientifica internazionale per studenti non universitari. Le borse coprono i costi delle attività specialistiche in laboratorio e i costi di vitto e alloggio. L’organizzazione del vitto e dell’alloggio è a carico della FBK. Alle famiglie potrà essere richiesto un contributo per le attività sportive e sociali organizzate nei fine settimana.

E’ possibile inviare le candidature in modalità online da martedì 20 febbraio fino a venerdì 22 marzo 2024. Le iscrizioni da parte degli studenti dovranno essere effettuate sul sito di WebValley dopo aver effettuato la registrazione all’indirizzo https://webvalley.fbk.eu/accounts/signup.

La domanda andrà compilata all’indirizzo https://webvalley.fbk.eu/application utilizzando la track General.

Le domande inviate saranno esaminate da un gruppo di esperti, i quali predisporranno una graduatoria di merito utilizzando le informazioni pervenute. In particolare verranno valutate: pagelle scolastiche degli ultimi due anni, CV, lettera di motivazione, lettera dell’insegnante, intervista-video pre-registrata, secondo le modalità indicate nel sito. Criteri molto importanti nella fase di selezione sono le competenze trasversali, la motivazione personale e la curiosità.

La selezione dei candidati potrà includere un colloquio personale online a discrezione della commissione, che potrà avvenire anche prima della scadenza della consegna delle candidature.

Gli studenti che parteciperanno a WebValley avranno la possibilità di farsi riconoscere 150 ore di alternanza scuola-lavoro a discrezione della scuola di appartenenza.