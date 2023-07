CRISTINA FLAIM (UDC) * PROVE INVALSI: « RIPRENDIAMOCI LE ORE DI LEZIONI “AUTENTICHE”, NO ALLA SCUOLA “PARCHEGGIO” CON SFIDE AL RIBASSO »

00.56 - venerdì 21 luglio 2023

Gentile direttore Franceschi,

Ho letto… il 12 luglio sono stati presentati i risultati delle prove Invalsi. Metà degli studenti italiani non comprende ciò che legge e non padroneggia la matematica.

Un maturando su due non riesce a comprendere appieno ciò che legge. Leggiamo un po’ di asettici numeri e grafici e cerchiamo di capire…

La figura 4.2.1 (sotto riportata) mostra sinteticamente i risultati in Italiano, confrontando gli esiti dal 2018 al 202315. Complessivamente, si nota un significativo calo del risultato medio nazionale da inizio pandemia (-8 punti tra il 2019 e il 2023). Questo quadro può confermare quanto già emerso al termine del primo ciclo d’istruzione, ovvero che, dopo la caduta degli apprendimenti a seguito della pandemia (lockdown e DaD), non si è ancora riusciti a recuperare i divari accumulati.

La figura 4.3.1 (sotto riportata) mostra di nuovo sinteticamente i risultati in Matematica, confrontando gli esiti dal 2018 al 2023. Complessivamente, si nota un calo del risultato medio nazionale da inizio pandemia (-6,1 punti tra il 2019 e il 2023), seppure non così marcato come per la prova di Italiano. Questo quadro conferma quanto già emerso anche al termine del primo ciclo d’istruzione, ovvero che, dopo la caduta degli apprendimenti osservata dopo la pandemia (lockdown e DaD), non si è ancora riusciti a recuperare i divari accumulati.

Riflessioni: ci viene detto che “ (…), non si è ancora riusciti a recuperare i divari accumulati” ma la vera domanda dovrebbe essere: che cosa stiamo facendo per recuperare questo declino? Siamo consapevoli che questi problemi sono strutturali il covid ha solo velocizzato un processo già in corso?

Qualche idea? Rivalutiamo il lavoro “a casa” che è quello che serve per consolidare le conoscenze. La pedagogia da sola non basta. È necessario lo studio serio e introspettivo.

Riprendiamoci le ore di lezioni “autentiche” piuttosto che ore destinate al parascolastico (abbandoniamo l’idea di una scuola “parcheggio” con sfide sempre al ribasso). Aumentiamo gli obiettivi educativi piuttosto che obiettivi nozionistici

Cristina Flaim

Capolista Udc Trentino – Elezioni ottobre 2018 rinnovo Consiglio regionale Trentino Alto Adige