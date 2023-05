ALBERTO FRANCINI * INFILTRAZIONI MAFIOSE: « IN TRENTINO SI È ANCORA IN TEMPO PER EVITARE CHE IL FENOMENO DILAGHI »

09.10 - sabato 13 maggio 2023

Gentile direttore Franceschi,

In Trentino forse si è ancora in tempo per poter evitare che il fenomeno delle infiltrazioni mafiose dilaghi, come in Lombardia, Emilia, veneto, Piemonte. È importante diffondere la cultura dell’attenzione al fenomeno dell’infiltrazione che oggi ha connotazioni molto diverse dal passato.

Meno eclatanti, più vicine a normali speculazioni d’impresa. Le seconde e terze generazioni hanno studiato alle università Harvard, Luiss, Bocconi.

Ma i legami -e soprattutto i fiumi di soldi che possono e devono investire9 provengono dal traffico internazionale di droga.

Il progetto che sto curando nella provincia di Trento mira a diffondere l’attenzione sul tema. E dare qualche strumento di difesa per chi vuole resistere alle tentazioni a volte fortissime date da facilità di credito, “problem solving” e consenso sociale che la mafia è capace di dare.

*

Alberto Francini

Già Questore di Trento

Incaricato del progetto Sicurezza-Trentino da Cciaa Trento e Provincia autonoma Trento

(per incontri con amministratori locali, associazioni di categoria, singoli imprenditori, polizie locali ed organizzazioni sindacali)