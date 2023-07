DAL RÌ (UDC TN-AA) * DIRITTI SOCIALI: « CHI ERA ALLA MULTICOLORE PARATA PER L’UTERO IN AFFITTO, NON ERA AD INVOCARE IL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE »

09.59 - martedì 18 luglio 2023

Gentile direttore Franceschi,

i diritti per cui spendersi erano quelli violati. C’era urgenza. C’erano disagio e sofferenza. C’era la prepotenza come dimensione dell’esercizio di un potere dell’esecutivo, ottenuto mentendo sui dati in Parlamento. C’eravamo noi in piazza.

Altri, poi, avute tutte le necessarie rassicurazioni ed indossati i tutù colorati, le giarrettiere borchiate, le multicolori parrucche e le fasce tricolori scesero in piazza due anni dopo, per festeggiare lieti la“ “Dolomiti Pride Parade“ che certo i lavoratori vessati e discriminati rivendicavano convinti. O forse no.

Se eravate alla multicolore parata per l’utero in affitto, non eravate lì dove serviva la voce del Popolo che invocava il rispetto della Costituzione. Questa è la più triste delle distanze che come Trentini abbiamo misurato. Le urne servono a colmarla ed a tornare comunità.

*

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige