DAL RÌ (UDC) – REPLICA A PIPINATO: « FABIO PRETENDE CHE VALENTINA NAPPI NON ABBIA DIGNITÀ, SOLO PERCHÉ PORNOSTAR »

08.20 - lunedì 17 luglio 2023

Gentile direttore Franceschi

Fabio Pipinato scrive oggi sul quotidiano l’Adige di decoro (sotto allego ritaglio del giornale e lancio Opinione da cui nata la questione).

Valentina Nappi fa la pornostar, non fa un partito politico diverso ad ogni scadenza elettorale…, e non cambia partito al proprio personale bisogno, come fosse biancheria sporca.

Forse ad alcuni, oggi ancora “in campo” a Trento, il decoro la pornostar potrebbe insegnarlo. Certo, il perbenismo un tanto al chilo ben si addice proprio a chi le parole chiare le teme a prescindere.

Ed il buon Fabio non è adeguato se pretende che Valentina Nappi non abbia una propria dignità solo per il lavoro che fa.

Oppure che Divina sia migliore di lei, solo in quanto maschio.

*

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige