OPO – ORDINE PROFESSIONE OSTETRICA / TRENTO * “E RISI COME CHI HA PIANTO MOLTO“: « WORKSHOP E CONVEGNO AL CT OLMI (1-2/3) »

08.10 - giovedì 29 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È in programma la nuova iniziativa, Workshop e Convegno, che l’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia Autonoma di Trento realizzerà il prossimo 1 – 2 marzo 2024 dal titolo “E Risi Come Chi Ha Pianto Molto – Come attraversare il Dolore per un’Esperienza Positiva di Nascita?”

Un appuntamento volto a indagare la tematica del dolore durante il parto sotto molteplici punti di vista, che si comporrà di più momenti pensati per approfondire gli interessi e le esigenze dei diversi pubblici per cui è stato immaginato il Contest.

Nello specifico i workshop, rivolti ai professionisti sanitari e medici, che si terranno nel pomeriggio di venerdì 1° marzo 2024 presso il CT Olmi 24 a Trento, approfondiranno tre tematiche fondamentali che permetteranno, a ogni singolo partecipante, di ricevere crediti ECM.

I workshop, a numero chiuso e in svolgimento contemporaneo, sono pensati per approfondire la tematica del dolore nel parto attraverso un confronto libero da pregiudizi, in grado di affrontare, nella sua complessità, le implicazioni emotive, esperienziali e assistenziali, riportando al centro del dibattito l’obiettivo fondamentale di un’esperienza positiva di nascita per tutti i soggetti coinvolti. Nel dettaglio verranno trattati:

Workshop A

Verena Schmid, ostetrica: “Principi di ipoalgesia fisiologica”. Sottotitolo: “Metodi e tecniche per gestire le doglie e ridurre il dolore”

SCOPRI IL WORKSHOP A

Workshop B

Paola Battocchio, psicoterapeuta: “I momenti perinatali lasciano delle impronte in tutti noi che creano un modello di riferimento nella vita”

SCOPRI IL WORKSHOP B

Workshop C

Lucrezia Romiti, ostetrica; Luca D’Andrea, anestesista; Anita Regalia, ginecologa; Daniele Merazzi, neonatologo; Giovanna Bestetti, psicopedagogista: “L’analgesia farmacologica come parte di un percorso”

SCOPRI IL WORKSHOP C

Un appuntamento di respiro nazionale che porterà a Trento professionisti da tutta Italia per confrontarsi su un tema fondamentale per la promozione della salute delle famiglie e il contrasto alla denatalità, coinvolgendo nel convegno anche tutta la popolazione locale.

Il convegno di sabato 2 marzo 2024, presso la Sala inCooperazione di Trento, infatti, aprirà le porte anche alla collettività per sottolineare come si possa affrontare l’esperienza del dolore durante il parto e l’esperienza di maternità nel suo complesso attraverso una visione positiva di questa esperienza.

Tramite la diffusione e condivisione di molteplici aspetti, che verranno trattati da professionisti appartenenti a diverse discipline (Ostetricia, Neonatologia, Anestesia, Psicoterapia, Pediatria e Sociologia), si cercherà di approfondire gli interessi e le esigenze dei diversi pubblici per cui è stato immaginato l’evento, consentendo, allo stesso tempo, ai professionisti di acquisire crediti ECM.

PROGRAMMA CONVEGNO

Approfittiamo di questa comunicazione per condividere la brochure della manifestazione, mettendo in luce il senso più profondo che ha portato l’Ordine a organizzare questa due giorni di analisi del tema.

E RISI COME CHI HA PIANTO MOLTO

Un evento che vuole trattare la tematica del dolore durante il parto da più punti di vista, con un taglio non solo clinico, ma anche sociologico e antropologico, rivolgendosi non solamente ai professionisti sanitari, ma all’intera collettività, perché il modo in cui si mette al mondo un figlio è strettamente connesso con il tipo di società in cui vogliamo vivere.