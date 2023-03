MINISTRO SALVINI * CRISI IDRICA: « NUOVO CANALE IRRIGUO DEL VENETO PER RECUPERARE 150 MILIONI DI METRI CUBI DI ACQUA, IL 15/3 L’INAUGURAZIONE »

18.57 - lunedì 6 marzo 2023

CRISI IDRICA, SALVINI SARÀ ALL’INAUGURAZIONE DEL NUOVO CANALE IRRIGUO DEL VENETO. LAVORI FINITI A TEMPO DI RECORD

Sarà inaugurata mercoledì prossimo la prima tratta del Canale LEB (Lessinio-Euganeo-Berico), il principale canale irriguo del Veneto, primo cantiere avviato a livello nazionale da un Consorzio di Bonifica con i fondi PNRR. 53 milioni di euro messi a disposizione dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’importante intervento di rifacimento. Il primo tratto, ultimato con ampio anticipo sul cronoprogramma previsto, riguarda 4 km del canale, a cielo aperto.

Sono iniziati anche i lavori del secondo tratto, per ulteriori 16 km, che dovrebbero essere ultimati nel 2025. Una volta conclusa anche la seconda parte dell’intervento, il rifacimento permetterà di recuperare oltre 150 milioni di metri cubi di acqua, con effetti di salvaguardia dell’ambiente, tutela delle risorse idriche e un determinante sostegno alla produzione agricola. Il LEB è, infatti, la principale infrastruttura irrigua del Veneto, a beneficio dell’agricoltura di un vasto territorio tra le province di Verona, Vicenza, Padova: 80 mila ettari di campagne vocate all’agricoltura di qualità.

Le campagne irrigate dal canale LEB producono, in termini agricoli, più di 600 milioni di euro l’anno grazie al lavoro di oltre 15.000 addetti agricoli.

Matteo Salvini ha espresso grande soddisfazione, e a dimostrazione dell’importanza dell’opera sarà presente all’inaugurazione: si tratta di un segnale importante, soprattutto nei giorni in cui il governo sta decidendo le misure per fronteggiare la crisi idrica. Il Mit ha già sottolineato di avere le professionalità per coordinare i lavori ed assumersi tutte le responsabilità del caso, in piena sintonia col resto dell’esecutivo.

