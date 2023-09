LEGA (TRENTINO) * ELEZIONI TRENTINO: BINELLI, « UN MEDICO IN CAMPO CON LA LEGA, DESIRÉE TONAZZO DIRIGENTE PRONTO SOCCORSO DI ARCO »

12.56 - lunedì 11 settembre 2023

Elezioni: Binelli, un medico in campo con la Lega. Il primo volto nuovo della Lega che si candida alle prossime elezioni provinciali è Desirée Tonazzo dirigente medico del pronto soccorso di Arco. Originaria di Mezzocorona, vive con marito e figlio a Riva del Garda. Desirée è nata a Trento il 30/08/1974 si è laureata in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Verona. Dopo la specializzazione in chirurgia generale ha voluto rientrare immediatamente in Trentino per svolgere la professione medica nella sua provincia, prima per svariati anni all’ospedale di Trento poi al Pronto Soccorso di Arco.

“Ho dato sempre priorità alla mia professione ed ai miei pazienti – ha dichiarato la dott.ssa Tonazzo accettando la candidatura proposta dalla Lega – Sono convinta di poter contribuire a migliorare la sanità nel nostro Trentino, considerata la mia esperienza diretta”.

“Sono molto contento che Desirée abbia accettato la nostra proposta – ha dichiarato il Commissario straordinario della Lega Diego Binelli – questa candidatura ha un significato importante perché dimostra che ci sono medici trentini che credono nel lavoro di squadra ed hanno la volontà di migliorare la sanità sul nostro territorio”.

