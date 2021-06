ANA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI * SISMA CENTRO ITALIA: FAVERO, « AL VIA LA COSTRUZIONE DELL’EDIFICIO AD ACCUMOLI, ASPETTAVAMO DA TEMPO QUESTO GIORNO »

Oggi, 10 giugno, si è svolta ad Accumoli (Rieti) la cerimonia di posa della prima pietra dell’edificio polifunzionale, progettato per favorire il rilancio del territorio devastato dai terremoti del 2016 e 2017.

Hanno partecipato alla cerimonia il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, il sindaco di Accumoli Franca D’Angeli e i rappresentanti dei principali finanziatori dell’opera: Vincenzo Aloe, Responsabile della Direzione Regionale Centro-Sud di Crédit Agricole Italia ed Eugenio Ficorilli, Presidente del Comitato Terremoto-Lions Distretto 108L.

Con questo intervento va completandosi la serie opere che l’Associazione Nazionale Alpini ha pensato a favore delle popolazioni del Centro Italia che tanto hanno sofferto negli ultimi anni.

“È un giorno che aspettavamo da tanto – ha ribadito il Presidente dell’Ana Favero – anche perché questo era il primo progetto che avevamo ideato. Ringrazio chi vi ha creduto, l’amministrazione comunale e il gruppo alpini locale, i responsabili della Commissione Grandi Opere, in una prima fase Lorenzo Cordiglia e oggi Luciano Zanelli, e le tante realtà private e i cittadini che hanno donato e ci hanno sostenuto. L’Ana, come sempre dopo un’emergenza, vuole lasciare un segno concreto di fiducia alla cittadinanza, rivolto verso il futuro”.

“Oggi è un giorno importante per la comunità di Accumoli ma lo è anche per Crédit Agricole in Italia e per le migliaia di clienti e sottoscrittori che hanno aderito alla nostra raccolta fondi subito dopo il sisma che ha devastato il Centro Italia, permettendoci di donare 300 mila euro per la realizzazione del Centro polifunzionale – ha dichiarato Vincenzo Aloe di Crédit Agricole Italia. Un nostro sentito grazie va anche all’Associazione Nazionale Alpini che con tenacia ha sempre lavorato perché questa struttura fosse cantierizzata e messa a disposizione dei cittadini”.

“I Lions del Distretto 108L e dell’Italia tutta sono lieti, grazie alla donazione della Fondazione LCIF frutto di contributi raccolti tra i Lions di tutto il mondo, di essere presenti nella realizzazione di un’opera a favore degli amici di Accumuli. – ha sottolineato Eugenio Ficorilli – Di questa possibilità ringraziano gli eroi del fare: gli Alpini, colonna portante dell’iniziativa”.

*

I PROGETTI AD ACCUMOLI E SARNANO

Il progetto dell’Associazione per Accumoli, già definito e presentato nei primi mesi del 2018, ha dovuto sottostare ai tempi della burocrazia che ha fatto slittare per lunghi mesi tutte le attività previste e già programmate. L’edificio ricettivo verrà realizzato in località “Madonne delle Coste” ed è progettato su tre livelli di circa 200 mq ciascuno. Sarà a disposizione dei cittadini e degli utenti che vogliono visitare il territorio, in modo da garantire importanti benefici economici, occupazionali e d’immagine e che andrà a colmare il vuoto di un’offerta turistica sinora limitata.

Di pari passo l’Ana avvierà i lavori anche a Sarnano (Macerata) dove sarà costruita una sala polifunzionale che sarà donata al Comune e utilizzata dagli abitanti.

*

I DONATORI

La costruzione dell’edificio polifunzionale di Accumoli è resa possibile grazie alle donazioni di privati e dei soci Ana, nonché al lavoro gratuito dei volontari dell’Associazione che si sono occupati della fase progettuale e verranno impiegati in alcune attività edili.

Tra i grandi finanziatori ci sono:

Crédit Agricole in Italia, che ha aperto una sottoscrizione alla fine del 2016, raccogliendo circa 130mila euro. A questi si sono aggiunti poi 170mila euro versati attraverso il Fondo Beneficenza dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, portando il totale del contributo a 300mila euro.

*

Il Lions Clubs International Foundation ha donato circa 130mila euro.

LE OPERE GIÀ REALIZZATE DALL’ANA IN CENTRO ITALIA

A seguito delle gravi, ripetute scosse di terremoto del 2016 e del gennaio 2017 in quattro Regioni del nostro Paese, l’Associazione Nazionale Alpini ha aperto una raccolta di fondi, avviando dei progetti per la costruzione di edifici per la popolazione.

L’edificio polifunzionale di Campotosto (L’Aquila) è stato inaugurato nel novembre 2017 mentre l’anno seguente è stato realizzato quello ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). Sempre nel 2017, a Visso (Macerata), grazie all’impegno delle Sezioni Ana di Como, Lecco, Monza e Valtellinese, sono state costruite una stalla di 450 mq e un fienile di 180 mq per sostenere le attività agricole in grave sofferenza a causa del sisma.

Ad Agolla, frazione di Sefro (Macerata), nel 2020 l’Ana ha completato un edificio polifunzionale destinato alla comunità e principalmente agli anziani del paese che non avevano un luogo in cui ritrovarsi e socializzare, né dove seguire le funzioni religiose.