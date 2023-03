ON. CATTOI (LEGA) * TRENTINO – SICUREZZA: « COMPLIMENTI AL QUESTORE IMPROTA, OTTIMO IL SUO LAVORO DI CONTRASTO ALLA MICROCRIMINALITÀ »

18.41 - lunedì 6 marzo 2023

Vogliamo fare i complimenti al questore di Trento Maurizio Improta per l’ottimo lavoro che sta svolgendo sul territorio nel contrasto alla microcriminalità. Gli interventi e le misure per garantire la sicurezza ai nostri concittadini e mettere fuori gioco la delinquenza che imperversava a Rovereto sono in linea con quanto la Lega si è sempre adoperata per aumentare il presidio territoriale. Apprezziamo, quindi, il lavoro che il questore sta portando avanti in questo periodo a tutela anche delle nostre piccole imprese.

Lo dichiara in una nota la deputata della Lega Vanessa Cattoi

